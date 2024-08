Kotys, l’invention d’un kit anti-séisme sélectionnée au concours d’invention James Dyson Award

Chaque année, le concours d’innovation James Dyson Awards réunit des étudiants du monde entier. Ils présentent leurs inventions axées sur l’environnement, le médical, ou l’écologie, les étudiants en lice pour le prix final, travaillent sur divers projets. J’ai choisi de vous présenter le Kotys, inventé par Lili Chambragne, Caroline Beck, Victor Lentier et Simon Jeannotte, quatre étudiants de l’École supérieure de Création Numérique Rubika, du campus de Lille. Ingénieux, le Kotys est un dispositif personnel qui permet de se mettre en sécurité lors d’un tremblement de terre. Un sujet d’actualité puisque le Japon, a émis, le 10 août dernier, une alerte sur la possibilité d’un mégaséisme. Découvrons cette invention.

Kotys, qu’est-ce que c’est ?

Le système Kotys est un petit dispositif conçu pour protéger les habitants d’une maison en cas de tremblement de terre. Concrètement, Kotys se fixe sous la table, discrètement, étant invisible lorsque vous êtes assis autour de la table. Il s’adapte à toutes les formes de tables, rondes, rectangles ou carrés et vient renforcer la structure de cette dernière lors de secousses sismiques. Lorsqu’un tremblement de terre se produit, il est conseillé de se cacher sous une table, ou un bureau en attendant les secours. Avec le Kotys, il suffit de le déverrouiller pour qu’il vienne renforcer la table afin de créer une cage de sécurité. L’espace de survie formé de tubes assemblés peut accueillir jusqu’à quatre personnes sous la table.

Comment cette invention leur a été inspirée ?

Les étudiants de Lille se sont inspirées des tremblements de terre qui se sont déroulés en Turquie le 6 février 2023 et qui ont fait plus de 50 000 morts. Si, au Japon, le pays le plus touché par les tremblements de terre, les normes antisismiques sont efficaces, en Turquie, elles étaient quasiment inexistantes. Les habitations se sont alors effondrées comme des châteaux de carte, ensevelissant des millions de personnes. Et, ce fut le même malheureux constat, quelques mois plus tard, en septembre 2023, au Maroc. Ce sont ces événements et l’envie de sauver des vies avec un dispositif simple à utiliser, accessible financièrement et personnel, qui ont inspiré ces étudiants altruistes.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les étudiants ont imaginé que Kotys soit livré en trois colis par une ONG. L’utilisateur sélectionne le premier colis en fonction des dimensions de sa table. Les deux autres cartons contiennent les éléments nécessaires pour les pièces aux dimensions standards. L’utilisateur monte lui-même la structure sous sa table en suivant les instructions fournies. Il remplit les poches de secours avec les éléments essentiels à la survie. Dès les premières secousses d’un tremblement de terre, l’utilisateur active le système en tirant sur la poignée. Une plateforme se déploie, et l’abri se forme grâce à la bâche de protection qui s’étend sur les côtés.

L’utilisateur entre dans l’abri et le referme avec la fermeture Éclair, puis verrouille le système à l’aide de la poignée. Une fois à l’intérieur, il se maintient à la barre centrale pour plus de sécurité. Durant la longue attente des secours, il utilise le sifflet pour appeler à l’aide. Les secours peuvent alors percevoir le sifflement et se diriger pour dégager les victimes des décombres. Ingénieuse, non, cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .