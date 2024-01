L’invention d’une chaise qui se transforme en casque de protection pendant les tremblements de terre

Chaque année, plus de 300.000 tremblements de terre de magnitude supérieure ou égale à 2 sont recensés à travers le monde, dont près de 1500 au Japon. Ce chiffre élevé est dû au fait qu’en plus d’abriter de nombreux volcans, l’archipel japonais se trouve à la rencontre de plusieurs plaques tectoniques. La population et les autorités locales ne peuvent ainsi que se prémunir des dégâts causés par ces phénomènes naturels inévitables en améliorant notamment la conception des bâtiments et des différentes infrastructures. En ce sens, l’entreprise japonaise Znug Design a collaboré avec le studio Poplife, lui aussi basé au Japon, pour concevoir une chaise dont la principale particularité réside dans le fait qu’elle peut se transformer en casque de protection en cas de tremblement de terre.

Un mécanisme facile à déverrouiller

Baptisée Mamoris, cette chaise innovante se compose de deux parties. Son dossier est relié à une pièce qui a été conçue pour être posée sur la tête à la façon d’un casque de chantier. À première vue, l’objet se présente comme un meuble classique. Il se fond facilement avec la décoration intérieure. Il comporte toutefois un mécanisme au niveau du siège qu’il convient de tourner à 90 degrés. En faisant cela, on libère le dossier qui peut ensuite faire office de protège-tête et de protège-nuque. Au vu de sa longueur, il protège également le dos du porteur contre les chutes de débris.

Fabriquée à partir d’un matériau résistant aux chocs

Le nom de ce meuble hors du commun n’a pas été choisi par hasard. En effet, « mamoru » signifie « protéger » en japonais, alors que « isu » veut dire « chaise ». D’après ses concepteurs, la chaise Mamoris, dont le poids d’environ 1,4 kg, est fabriquée à partir d’un matériau qui possède une très grande résistance aux chocs. Outre son côté pratique et son aspect décoratif, elle vise donc à protéger les gens des blessures pouvant être occasionnées par les chutes d’objets lors d’un séisme. À ce propos, nous pouvons dire que Znug Design et Poplife ont inventé une solution à portée de main puisque la chaise est un élément classique que nous trouvons dans n’importe quelle pièce.

Un concept qui peut sauver des vies

Il est clair que l’objectif des deux sociétés est avant tout de sauver des vies. Un choix qui parait tout à fait logique étant donné qu’au Japon, les séismes font chaque année des milliers de victimes. Bien sûr, le concept n’est pas uniquement destiné à protéger les habitants du pays du Soleil levant. Il pourrait faire ses preuves ailleurs dans le monde, plus particulièrement dans les régions fréquemment touchées par des catastrophes naturelles. Plus d’infos : mamoris.me. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .