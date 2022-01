Mais au fait, combien y a-t-il de planètes dans l’Univers ?

Apparemment, on connaît enfin le nombre de planètes dans le Cosmos. Les scientifiques ont réalisé une percée importante en parvenant à chiffrer la quantité de planètes qui peuplent l’univers observable. Pour parvenir à ce résultat, il leur a fallu des décennies de travail pour développer des méthodes de recherche efficaces : l’observation des oscillations stellaires, la méthode du transit, l’imagerie en directe et les microlentilles. Si les premières exoplanètes ont été détectées dans les années 1990, aujourd’hui nous en connaissons des milliers en dehors du système solaire. Dans la Voie lactée seulement, on présume qu’il y en a des milliards. L’univers observable compte 2 trillions de galaxies. Le calcul peut donc se faire pour trouver le nombre total de planètes. Extasiez-vous devant les chiffres !

Pour commencer, comprendre le monde en dehors du système solaire

Pendant longtemps, seules les planètes de notre système solaire ont été renseignées. La science a ensuite démontré que chaque étoile de l’univers pouvait représenter une chance de trouver de nouvelles planètes. Au début des années 90, les scientifiques ont découvert les toutes premières exoplanètes. Selon eux, ces astres rocheux abriteraient peut-être des océans, des continents et pourquoi pas une vie extraterrestre…

Observer l’oscillation stellaire

Comme les planètes qui tournent autour d’elles, les étoiles à leur tour gravitent autour de leur centre de masse mutuel. Ce mouvement produit ce qu’on appelle une oscillation stellaire. En observant ce phénomène, aussi appelé vitesse radiale, les experts peuvent déterminer les masses planétaires et les périodes orbitales, dans la limite de l’univers observable.

De son côté, la méthode de transit permet de détecter les planètes en mouvement, entrainant pendant leur passage des parties obscures sur la lumière de leur étoile mère. En datant ces événements, les scientifiques sont en mesure d’établir le rayon et la période orbitale d’une exoplanète. Cette technique a été la clé de nombreuses découvertes.

Utiliser l’imagerie directe et les microlentilles

L’avenir des sciences de l’univers repose actuellement sur la méthode de l’imagerie en directe et les microlentilles. Grâce à ces procédés hautement sophistiqués, les calculs se développent vite. Selon les chercheurs, la Voie lactée contiendrait environ 400 milliards d’étoiles, qui rassemblent au total environ 1 à 10 billions de planètes. Ils préviennent de l’existence de planètes orphelines, ayant quitté leur orbite ou s’étant formées sans étoiles. Celles-ci seraient 10 à 10 000 fois plus nombreuses. Puis, on dénombre environ 2 trillions de galaxies. En exploitant toutes ces données, les scientifiques ont sorti leur verdict : il existe approximativement 1025 planètes liées à des systèmes extrasolaires et 1026 à 1030 planètes orphelines dans l’univers observable. Maintenant, le défi est de trouver la première exoplanète avec une vie extraterrestre !