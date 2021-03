Découvrez ce moment rare de la floraison de la « fleur de lune » dans ce premier timelapse filmé au Royaume-Uni

Avez-vous déjà entendu parler de la fleur de lune ? Également connue sous le nom de « moonflower » ou de son appellation scientifique Selenicereus wittii, il s’agit d’un cactus particulier avec une tige aplatie qui tourne autour des arbres comme un ruban. Ce cactus ne fleurit qu’une seule fois par an et seulement pendant douze heures, au-delà de quoi, la fleur se referme.

Justement, une fleur de lune du jardin botanique de l’Université de Cambridge (CUBG) a fleuri le 20 février dernier et tout le processus de floraison a été filmé pour la première fois, permettant à plus de 400.000 personnes à travers le monde d’assister à l’éclosion de la fleur à travers une diffusion en direct sur le site Web de l’université, rapporte BBC.

La floraison de la fleur de lune n’a pas attendu la nuit

La fleur de lune fait partie du jardin botanique du CUBG depuis 2015 et s’est enroulée autour d’un châtaignier d’eau. Cependant, en raison de la pandémie de covid-19, la serre tropicale a été fermée pour rénovation. Malgré tout, le personnel a décidé de mettre en place un flux en direct pour diffuser le moment de la floraison du moonflower en ligne. Le personnel a commencé le livestream le 09 février dernier lorsque la fleur a eu une poussée de croissance de 20 centimètres de long. Les botanistes croyaient que la fleur était sur le point de s’ouvrir mais sa croissance atteignit finalement les 28 centimètres de long.

Ce fût le 20 février que les sépales finirent par se séparer, indiquant une floraison imminente de la fleur de lune et, effectivement, le processus de floraison débuta à 15 heures, heure locale. Ce qui est un peu particulier vu que cette fleur ne fleurit généralement que pendant la nuit mais les scientifiques botaniques expliquent cette précocité à cause de l’éclairage de la caméra qui a pu perturber le rythme circadien de la plante.

Comme nous le rapporte LiveScience, la fleur a atteint sa pleine floraison à 17 heures, avec un diamètre maximum de 15 centimètres. Malheureusement, à 3 heures du matin le 21 février, la fleur s’était déjà renfermée.

Les scientifiques sont sceptiques sur la réussite de l’autopollinisation de leur fleur de lune

Il faut aussi savoir qu’étant donné que la fleur de lune ne fleurit qu’en peu de temps, elle dégage une forte odeur semblable au chèvrefeuille ou au gardénia pour attirer les mites et plus précisément deux espèces d’éperviers, le Cocytius cruentus et l’Amphimoena walkeri, les seuls insectes dotés d’une langue capable d’atteindre le nectar à la base de la longue pousse de la fleur de lune. Toutefois, comme elle se referme vite, cette odeur devient également rapidement acide et repoussante.

Mais comme la fleur de lune du CUBG ne pousse pas dans la nature, les scientifiques ont utilisé un pinceau pour prélever le pollen de la fleur pour effectuer une stigmatisation de la même fleur. Autrement dit, il s’agit d’autopollinisation. Une méthode pour aider la plante à se reproduire mais pas la meilleure de toute vu que l’organisme se pollinise elle-même au lieu de transférer sa stigmatisation à une autre fleur de lune, lui permettant de créer des graines pouvant se disperser et créer de nouvelles plantes. Les scientifiques craignent d’ailleurs que leur fleur de lune bloque l’autopollinisation, un cas fréquent chez les plantes.