Des scientifiques font jouer des cochons à un jeu-vidéo pour démontrer leurs capacités cognitives exceptionnelles

On savait que les chiens étaient capables de prouesses, pour preuve le récent essai avec des chiens sur le dépistage de la Covid 19… Mais qu’en est-il des cochons ? Souvent considérés comme peu intelligents, une récente étude de l’université de Purdue aux Etats-Unis nous prouve le contraire.

On savait déjà que les cochons étaient capables de résoudre des puzzles et de faire preuve d’intelligence et de logique. Cette nouvelle étude américaine porte sur les capacités d’un cochon à jouer à une jeu-vidéo avec un joystick… Etonnant et impressionnant ! Les « Pig Gamers » sont dans la place !

L’étude parue dans la revue Frontiers in Psychology porte sur quatre porcs, qui, avec le système de la récompense ont appris à manipuler un joystick avec leur groin. Mais le but n’était pas de les faire bouger le joystick mais bien d’interagir avec un écran d’ordinateur.

Pour ce test, les cochons devaient déplacer un curseur pour entrer en collision avec l’un des quatre murs. Le mur atteint était synonyme de récompense couplé à un bruit précis. Une fois les murs détruits, il n’y avait plus d’intérêt pour les cochons.

Selon les chercheurs, les résultats obtenus sont nettement supérieurs à la capacité connue des cochons. Le niveau de réussite atteint prouve qu’en étant sollicités par des encouragements et des friandises, les porcs sont capables de jouer à un jeu-vidéo.

Four pigs were trained to use joysticks to play a simple video game, and some excelled, revealing the impressive intelligence of pigs. https://t.co/DXYRJsw3i1

— VICE Games (@waypoint) February 11, 2021