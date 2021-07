Que se passerait-il si vous étiez aspiré par un trou noir ?

La théorie de la relativité d’Albert Einstein assimile la gravité à la courbure de l’espace autour d’un corps massif. L’effet est négligeable pour les objets de masse légère, mais devient important pour les étoiles massives. Pour les objets massifs très compacts comme les étoiles à neutrons, la gravité est 100 000 fois plus forte qu’à la surface du Soleil.

Une autre conséquence notable de la théorie d’Einstein est le changement du flux temporel dans les champs gravitationnels forts. Une forte gravité déforme l’espace et ralentit le temps – des phénomènes qui se produiraient dans un trou noir. The Prophet and the Astronomer est une œuvre de l’astrophysicien brésilien Marcela Gleiser parue aux éditions W. W. Norton & Company en 2003. Une partie de ce roman de science-fiction raconte justement une expédition dans un trou noir.

7 à 15 fois la masse du Soleil

Mr. Ström dirige une flotte de la Ligue des Planètes composée de trois vaisseaux. Celle-ci a pour mission d’explorer la source d’une puissante vague de rayons X, située au niveau d’un système stellaire binaire à 6 000 années-lumière de la Terre. Le système se compose d’une étoile géante bleue d’environ 20 à 30 fois la masse du Soleil et d’un trou noir de 7 à 15 masses solaires. Les deux objets célestes ont orbité si près l’un de l’autre que le trou noir a aspiré frénétiquement la matière de son énorme compagnon.

On devient invisible dans un trou noir

La flotte a pour mission de naviguer vers le trou noir en maintenant une très grande distance entre les vaisseaux. « Nous savions que chaque trou noir est entouré d’une frontière sphérique imaginaire, appelée horizon des événements, qui marque la limite à laquelle même la lumière ne pourrait pas s’échapper », raconte Mr. Ström.

Les trois vaisseaux effectuent une approche en file. Depuis le troisième vaisseau, Mr. Ström suit la progression des deux autres au moyen d’impulsions de lumière visible. Au fur et à mesure que les engins spatiaux se rapprochaient du trou noir, le commandant de la flotte ne reçoit que des ondes radio. La théorie selon laquelle tout objet qui s’engouffre dans un trou noir devient invisible est alors vérifiée.

Transporté ailleurs par un trou de ver

La turbulence et le bombardement constant de matière tourbillonnant autour du trou noir font dériver de manière incontrôlable le premier vaisseau spatial. Mr. Ström tente une manœuvre de sauvetage désespérée. La théorie prévoyait qu’au lieu d’une singularité écrasante en son centre, il devrait y avoir un trou de ver connecté à un autre point de l’univers.

Le vaisseau se perd dans le trou noir et quand Mr. Ström reprend connaissance, il remarque le blanchiment de ses cheveux et un visage couvert de rides. « Je suis réapparu à 2000 années-lumière de Cygnus X-1 », raconte-t-il. Évidemment, ce n’est que de la fiction ! Pour savoir ce qui pourrait réellement se passer si quelqu’un s’aventurait dans un trou noir, nous vous invitons à consulter cet article.