Une étrange anomalie affaiblit le champ magnétique terrestre au dessus de l’Amérique du Sud

Depuis que l’Homme a voulu conquérir l’espace, on pensait que l’on pouvait décoller de la Terre pour l’espace depuis n’importe quel point sur notre planète. Eh bien non. Si vous prévoyez d’effectuer un voyage dans l’espace, évitez au maximum une certaine région en Amérique du Sud.

En 2016, une équipe d’ingénieurs aérospatiaux japonais ont lancé le satellite Hitomi. Malheureusement, cinq semaines plus tard, ce dernier est devenu totalement incontrôlable pour une raison incompréhensible. La mission du satellite Hitomi consistait à observer des trous noirs, des amas de galaxies et autres astres ou phénomènes spatiaux.

Cependant, alors que le satellite pénétra dans un champ magnétique anormale de l’Atlantique Sud, et a tenté de faire une manœuvre pour observer un amas d’étoiles, il se fracassa en 11 morceaux. Ce champ magnétique intriguant et effrayant se trouve sur l’Amérique du Sud et le sud de l’océan Atlantique et porte bien son nom d’ « anomalie de l’Atlantique Sud ».

A noter que pour le moment, cette zone atypique n’impacte aucunement sur la vie humaine. Apparemment, cette anomalie a été découverte en 1958 par des chercheurs lorsque des satellites ont mesuré le rayonnement dans l’espace. Toutefois, les chercheurs estiment que cette anomalie était là au moins depuis le début du XIXème siècle.

In an area stretching from Africa to South America, Earth’s magnetic field is gradually weakening. Scientists are using data from @esa_swarm to improve our understanding of this area known as the ‘South Atlantic Anomaly’ 👉 https://t.co/ZqTBA9DmX4 pic.twitter.com/klc5SS7zYo

— ESA (@esa) May 20, 2020