Aevum dévoile Ravn X, un drone géant capable de mettre des satellites en orbite

Aujourd’hui mettre un satellite en orbite est devenu monnaie courante ou presque. Elon Musk et son projet SpaceX semblent envoyer des satellites quotidiennement. Mais ces lancements de satellites sont couteux et demandent une logistique impressionnante.

Et une fusée ! L’américain Aevum a dévoilé il y a peu de temps son Ravn X, un énorme drone capable de placer ces satellites en orbite sans déplacer des montagnes. La conquête de l’espace passionne tous les spécialistes ! Mais réduire le coût de leurs opérations est le nerf de la guerre… Et pour les mises en orbite de satellite, les innovations vont crescendo, la preuve avec ce drone poids lourd étonnant !

Il y a encore quelques années les fusées Soyouz étaient les plus au point sur le lancement de satellites. Depuis SpaceX prouve à chaque lancement que les coûts sont plus accessibles avec des lanceurs réutilisables. Aevum espère prouver que ce drone de 25 tonnes sera la solution d’avenir pour les satellites et surtout la moins onéreuse.

25 tonnes, c’est le poids de cet étrange appareil ! Les deux fusées qui l’équipent lui permettent d’atteindre 2000 km d’altitude, la distance que l’on nomme orbite terrestre basse ! 18 mètres, c’est son envergure ! Avec son design à la manière d’un avion de chasse, il est dénué de pilote et est dirigé à distance.

Mais son principal avantage, c’est qu’il sera, à termes, recyclable à 95% (70% actuellement). Du côté de la logistique, il ne nécessite qu’une piste de moins de 2 km… Il est donc possible de le faire décoller depuis n’importe quel aéroport !

Sa première mission devrait être pour 2022 avec la mise en orbite du satellite ASLON-45 pour la Space Force américaine. C’est une nouvelle ère qu’y s’ouvre avec ce drone… Cela donnera probablement des idées à Elon Musk ?