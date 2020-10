Une étude suggère que les masques en soie protégeraient mieux que les masques en coton ou synthétiques

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus qui déferle sur le monde, de nombreuses études sont faites sur les masques. En mars, il fallait absolument que les masques soient en coton et de préférence avec trois couches. Depuis l’utilisation massive des masques, il apparaît que le coton est certes, très filtrant, mais il s’humidifie très vite et perd de son efficacité. Une alternative aux masques en coton fait son apparition depuis quelques semaines : le masque en soie. Un tissu soyeux, qui offre, semble-t-il une meilleure respirabilité pour une efficacité semblable à ceux en coton.

Une étude américaine atteste de l’efficacité de la soie

Selon une étude de chercheurs de l’université de Cincinnati dans l’Ohio relayée par Le Figaro, le masque en soie aurait bien des avantages. La soie est une matière qui aurait naturellement des propriétés antibactériennes, antivirales et antimicrobiennes. De plus, la soie résisterait mieux à l’humidité que le coton et offrirait plus de facilités à respirer. Ainsi la transmission par les gouttelettes volatiles se ferait beaucoup moins qu’avec du coton.

Les masques en soie seront peut-être la nouvelle matière préconisée par les autorités de santé. Pour le moment, outre le côté protecteur de la soie, le tissu permet surtout de réaliser des masques ultra-chics. Rappelons que le masque doit être porté par des personnes n’étant pas contaminée, il est fait se protéger et pour protéger les autres. Les personnes contaminées se doivent de respecter un isolement de 7 jours.

Si l’on en croit les scientifiques, le masque en soie protégerait donc mieux du coronavirus que les masques en coton. Les études se poursuivent pour conforter cette hypothèse. En attendant, les consommateurs semblent avoir pris pour argent comptant cette théorie. Les masques en soie se vendent désormais comme des petits pains sur les sites en ligne de fabricants.

Les avantages de la soie :

La soie produite par les vers à soie possède de nombreux avantages qui nous aide à comprendre sa potentielle efficacité quant aux masques. Qui plus est, sa légèreté en fait une matière très agréable à porter et pas seulement pour les masques.

La soie est légère et agréable à porter

Elle résiste parfaitement aux lavages à condition d’utiliser une lessive spécifique pour la soie.

La soie protège du froid, pratique avec l’hiver qui arrive.

Le tissu de soie est antibactérien et hypoallergénique, ce qui peut aider à résoudre les problèmes d’acné liés au masque de coton.

Les différentes théories et hypothèses sur les masques nous font parfois perdre notre latin. Cependant, l’efficacité des masques en soie semble se confirmer.