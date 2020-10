Les aérateurs de masques anti-buée : ils font fureur mais sont-ils vraiment efficaces ?

Depuis quelques semaines, les aérateurs de masque font fureur aux Etats-Unis. Ils se font peu à peu, une place dans notre pays. Ils se placent sous le masque et permettent d’éviter la buée sur les lunettes, de provoquer de l’acné et de « respirer plus facilement ». Cependant, cet accessoire qui progresse dans les ventes inquiètent certains médecins quant à l’efficacité du masque une fois l’aérateur posé. Ils ne coûtent pas très cher et deviennent un véritable phénomène. Aucune étude officielle ne vient affirmer qu’ils enlèvent l’efficacité du masque, cependant certains médecins mettent en garde sur les possibles dérives. Si vous optez pour l’aérateur de masque, il faut le porter correctement !

« Le support peut vous donner l’impression que vous pouvez mieux respirer. Mais c’est vraiment une perception. Il ne doit pas laisser entrer et sortir de l’air supplémentaire sur les côtés du masque. Si c’est le cas, votre masque ne protège pas les autres » prévient le docteur Dumford, médecin à Cleveland. Il se peut aussi que le plastique utilisé pour fabriquer les aérateurs vous donne une allergie sur le visage.

Donc, si vous décidez de porter ces aérateurs, sachez que pour le moment, les scientifiques n’en connaissent pas les tenants ni les aboutissants. Cela ne veut pas dire qu’il rend le masque inefficace puisque personne ne peut attester du contraire. En revanche il faudra veiller à ce que le masque recouvre votre visage en totalité, car si l’air expiré passe sur les côtés, il ne sera pas filtré et pourra contaminer.

Efficace contre la buée et les migraines.

Ces aérateurs sont pratiques contre la buée sur les lunettes, c’est indéniable et aussi contre les migraines. Nous sommes de ceux, pour qui le port du masque prolongé, provoque migraine et nausée. Selon Mathias Vanoni, créateur français de l’AirPlusPlus, l’un des modèles français vendu actuellement, affirme avoir réalisé des tests sur le flux d’air qui serait bien dirigé vers l’avant et non sur les côtés.

Pour faire simple, un aérateur de masque sera toujours plus efficace qu’une personne qui enlève son masque toutes les trente secondes pour respirer. Comme tout nouveau produit lancé sur le marché, des tests cliniques et médicaux, sont en cours de réalisation. Et comme tout nouveau produit, l’aérateur de masque suscite des interrogations légitimes…