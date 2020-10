Cette lotion contre les boutons vient d’être nommée « meilleur traitement contre l’acné au monde »

L’année dernière à la même époque, nous vous parlions du RapidBrown, ce sérum « miracle » qui fait repousser les cils faisait un carton sur les réseaux sociaux… Les cils ont repoussé, et c’est aujourd’hui à l’acné que les influenceurs s’attaquent ! Une lotion réputée être le meilleur traitement au monde actuellement s’arrache sur les sites internet !

C’est vrai que l’acné n’est pas un atout « charme » ! Que l’on soit adolescents ou adultes, ces vilains boutons peuvent nous gâcher la vie… Apparemment la Drying Lotion de Mario Badescu est THE remède miracle contre l’acné… D’ailleurs, stars et anonymes se l’arrachent et ne tarissent pas d’éloge à son sujet !

Depuis que le port du masque est devenu obligatoire quasiment partout et tout le temps, l’apparition d’acné sur le visage est de plus en plus fréquente. Les spécialistes lui ont même donné un nom « maskné » et le phénomène ne va pas aller en s’améliorant au vu de la propagation du virus.

Devant la multitude de produits qui s’offrent à nous pour traiter l’acné, il est parfois difficile de trouver le bon ! Selon Glamour UK, magazine de mode réputé dans le monde entier, la Drying Lotion anti-acné de Mario Badescu serait « le meilleur traitement contre l’acné du monde » ! Cette lotion serait le secret de la peau de bébé de Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow ou encore Naomi Campbell ! Que du beau monde non ?

Pourquoi un déferlement sur ce produit ?

A la différence des autres produits parfois très agressifs pour la peau, la Drying Lotion est un concentré de trois actifs superpuissants. Le complexe se compose d’acide salicylique, d’oxyde de zinc et de souffre. Ainsi la lotion réduit les inflammations, assèchent les boutons d’acné et exfolie la peau. Grâce à un ingrédient tenu secret, elle permet une parfaite hydratation de la peau, apaise l’épiderme et réduit les rougeurs…

Et puisque pour certains habitants, le couvre-feu vous imposera des soirées cocooning, vous aurez tout le temps de prendre soin de votre peau ! Puisque cette lotion s’applique uniquement le soir pour qu’elle agisse toute la nuit !

Combien coûte-t-elle ?

A en croire ses propriétés, on pourrait penser qu’elle est hors de prix… Et pourtant elle coûte moins de 35€ sur Amazon. On peut également la trouver chez Nocibe ou Sephora. Elle existe depuis 1967 mais ne connaît la gloire que depuis quelques années… A tester peut-être avec ces masques qui nous mènent la « peau » dure ?

