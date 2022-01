Une météorite potentiellement dangereuse va passer très près de la terre

Si l’on en croit les derniers pronostics des observations spatiales, une météorite géante devrait frôler la Terre dans les jours à venir. Une meilleure compréhension de l’univers et l’observation du ciel permettent aux experts de parer à de potentielles menaces de ce type; les derniers pronostics des astronomes suggèrent qu’une météorite plus grande que l’Empire State Building de New York devrait passer près de notre planète. Les experts estiment même qu’elle serait en réalité 2.5 fois plus grande que le célèbre immeuble inauguré en 1931.

Cependant, pas de panique, toujours selon les experts, elle devrait frôler la Terre à une distance de 1.93 million de kilomètres. Elle est inscrite sur la liste des météorites à risque de collision car elle effectue des passages réguliers près de la Terre. Mais l’impact ne sera normalement pas pour cette fois-ci !

Une météorite familière des passages près de la Terre

Cette météorite baptisée 7482 (1994 PC1) dont la taille est estimée entre 1296 et 2897 m a été observée 814 fois depuis le 22 septembre 1974. Elle devrait donc frôler la Terre à une distance toute raisonnable pour nous, Terriens, le 18 janvier prochain à 23h51 (heure de Paris). La probabilité d’une collision avec la Terre est très minime, d’autres météorites la frôlent à des distances bien plus proches. Les scientifiques observent la météorite 7482 (1994 PC1) depuis 1974. Découverte en 1994 par Robert McNaught, les scientifiques ont pu remonter sa trajectoire sur les vingt années qui ont précédé sa découverte.

Si elle a pu être observée 814 fois depuis 1974, son arc orbital ne dépasse pas 47 ans… C’est-à-dire qu’elle peut être observée très loin de la terre, mais que 47 années séparent deux observations dans le ciel. Son passage le plus proche de la Terre aurait eu lieu en 1933, elle était alors à 1.1 million de kilomètre de la Terre; elle se trouvera d’ailleurs à cette même distance le 18 janvier 2105.

Une étoile filante un peu particulière

Il sera impossible de l’apercevoir à l’œil nu, elle ressemblera tout au plus à une étoile filante pour nos yeux d’humains. En revanche, celles et ceux qui possèdent un télescope pourraient apercevoir un gros caillou se déplacer à une vitesse de 19.56 km/s… Il va falloir être au bon endroit au bon moment ! Ce que l’on pourra qualifier d’étoile filante sera en fait l’astéroïde. Les experts en observation céleste, eux, pourront l’apercevoir grâce à leurs équipements surpuissants. Pour l’observer, les experts conseillent un télescope à 6 pouces minimum.

Les prochains passages de météorites à surveiller

Pour le mois de janvier 2022, ce ne sont pas moins de 20 météorites qui sont prévues pour un passage plus ou moins loin de la Terre. Chaque jour ou presque, des météorites se baladent autour de nous. D’ailleurs le même jour, donc le 18 janvier 2022, deux autres météorites précéderont le passage de la gigantesque 7482 (1994 PC1).

Le 18 janvier 2022 à 9h48, heure de Paris, la 2021 BA effectuera un passage à 3 736 863 km de la Terre (soit 9.7 fois la distance Terre-Lune) à une vitesse de 9.1 km/s. Cette météorite mesure entre 17 et 37 m de long… Un petit caillou donc !

Le 18 janvier 2022 à 17h41, heure de Paris, la 2022 AW effectuera un passage à 3 617 579 km de la Terre (soit 9.4 fois la distance Terre-Lune) à une vitesse de 10.1 km/s. Cette météorite mesure entre 39 et 86 m de long… Encore un petit caillou à l’échelle de celle qui frôlera la Terre à 23h41 le même jour !

Si vous possédez un télescope, c’est peut-être votre seule chance de pouvoir l’observer avant son retour en 2105 !