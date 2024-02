L’étonnante histoire du « cratère de météorite » découvert en septembre sur une plage de Dublin

Notre planète est constamment bombardée par des roches spatiales. En traversant l’atmosphère terrestre, certaines d’entre elles se consument, alors que d’autres terminent leur course dans les océans. Il n’est pas non plus rare qu’une météorite tombe dans un jardin ou encore sur une plage. Il y a quelques mois, le 13 septembre 2023 pour être précis, la chaîne irlandaise Virgin Media News a émerveillé les internautes en diffusant un reportage sur la découverte d’un prétendu cratère d’impact sur la plage de Portmarnock à Dublin. La nouvelle s’est rapidement répandue comme une traînée de poudre sur le web, suscitant un vif intérêt chez les passionnés d’astronomie.

Dans le reportage, la journaliste Hannah Murphy se demande : « c’est un énorme cratère mystérieux qui semble avoir été créé par un objet hors de ce monde, mais est-ce le cas ? » Un passionné d’astrophysique local du nom de Dave Kennedy semblait quant à lui convaincu que la roche trouvée à l’intérieur du trou provenait de l’espace. « Comme vous pouvez le voir, il y a une marque de brûlure sur ce côté, cela est sans aucun doute lié à l’angle où elle (la météorite) est tombée », explique-t-il dans la vidéo.

🚨 Meteorite mystery solved! 🚨

The mystery of the hole on a north Dublin beach has apparently been solved – denting the hopes of a local space enthusiast, who had hoped it was the site of a meteor strike.#VMNews pic.twitter.com/zhqKbhzvNY

— Virgin Media News (@VirginMediaNews) September 14, 2023