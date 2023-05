Comment trouver une carte bancaire gratuite ?

Comme dans de nombreux domaines, le secteur bancaire offre pléthore de moyens de paiements. Carte bancaire gratuite, payante, à débit immédiat, différé, avec ou sans options, il est parfois difficile de s’y retrouver. Dans l’absolu, nous aimerions tous, ou presque, que notre carte bancaire nous serve uniquement à payer nos achats ou nos factures, et qu’elle soit de préférence gratuite. Ce qui n’est pas toujours le cas ! Mais, qu’est-ce qu’une carte bancaire gratuite ? Quelles sont les conditions pour en bénéficier, et comment la choisir ?

Qu’est-ce qu’une carte bancaire gratuite ?

Contrairement aux cartes bancaires traditionnelles, une carte bancaire gratuite, est une carte sur laquelle ne sont appliqués aucuns frais. Obtenir une carte gratuite auprès des banques traditionnelles semble impossible, ou du moins limité aux offres d’entrée de gamme. Cependant, des exceptions existent souvent conditionnées par le montant investi dans votre établissement bancaire ou la domiciliation de vos revenus, mais cela reste souvent à la discrétion de votre banquier… En revanche, les banques en ligne et les néobanques se démarquent en affichant explicitement les conditions sur leurs sites ou directement dans leurs applications. Vous n’avez donc pas besoin de remplir des critères spécifiques pour obtenir une carte gratuite. Ces alternatives procurent une transparence appréciable et vous permettent de profiter d’une carte sans frais.

Une carte bancaire combien cela coûte ?

Dans la plupart des cas, la cotisation annuelle de votre carte bancaire figure explicitement sur votre contrat. Cependant, pour connaître le coût réel de votre carte bancaire, certains éléments sont également à considérer. Certaines banques facturent, par exemple, les oppositions, les retraits sur distributeurs hors réseau, ou appliquent une franchise en cas d’utilisation frauduleuse. D’autres encore, facturent les opérations réalisées hors de la zone Euro, et ce peut être très handicapant lorsque l’on voyage souvent à l’étranger.

Comment choisir une carte bancaire gratuite ?

Pour trouver une carte bancaire gratuite qui convient à votre situation, il est conseillé d’effectuer une comparaison approfondie de toutes les offres disponibles sur le marché. Bien que les banques en ligne aient tendance à être plus compétitives que les établissements traditionnels dans ce domaine, il est important de prendre certaines précautions. Il faudra notamment tenir compte de votre niveau de revenus. Plus ce revenu sera bas, plus il sera difficile d’obtenir la confiance d’un établissement bancaire.

Cependant, certaines offres sans condition de revenus commencent d’émerger progressivement, comme les cartes prépayées par exemple. Il suffit de les recharger en espèces pour pouvoir les utiliser comme une carte bancaire classique. Avant de faire votre choix, pensez à vérifier quelques éléments comme le coût de l’assurance perte et vol ou les éventuels frais supplémentaires liés à l’utilisation de la carte à l’étranger. Concrètement, ce type de carte gratuite s’adresse plus facilement à un jeune qui entre dans la vie active, et qui ne dispose pas de revenus trop élevés. Éviter les frais de tenue de compte, c’est gagner du pouvoir d’achat ! En revanche, un cadre supérieur amené à voyager fréquemment dans un contexte professionnel n’aura probablement pas toutes les garanties nécessaires avec une carte bancaire gratuite.