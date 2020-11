Compte professionnel : Quelle banque choisir ?

Aujourd’hui de nombreux français font le choix de devenir entrepreneurs. Qu’ils soient dirigeant de TPE (Très Petite Entreprise), PME (Petite et Moyenne Entreprise), auto ou micro-entrepreneur, il faut savoir choisir la bonne banque pour son compte professionnel. En effet, même pour un auto-entrepreneur ou un artisan, un compte professionnel est recommandé. Il est parfois difficile de s’y retrouver dans le dédale des offres bancaires proposées.

La meilleure banque pour professionnels n’est pas toujours facile à dénicher. Et il faut faire preuve d’une extrême vigilance pour ne pas plomber la trésorerie ni la rentabilité. Comment choisir la meilleure banque pour votre entreprise ?

Les entrepreneurs ont des besoins en services bancaires qui se sont accrus notamment avec ces périodes de confinement actuelles. Il leur faut pouvoir bénéficier de services rapides tout en conservant une relation qualitative avec le conseiller bancaire. Un comparateur vous aide à y voir plus clair !

Pourquoi un compte professionnel ?

Avoir un compte professionnel présente de nombreux avantages. Le compte professionnel, comme son nom l’indique est réservé aux recettes et dépenses de l’entreprise. Il ne doit donc pas être commun avec le compte courant de l’auto-entrepreneur. De plus, les comptes professionnels autorisent souvent de plus grandes facilités de caisses, des plafonds de cartes bancaires plus élevés ou nécessité d’investissement dans des crédits pro.

Dans une banque traditionnelle ?

Les banques traditionnelles sont souvent d’excellents partenaires pour les entrepreneurs et soutiennent souvent les créations d’entreprise et proposent des avantages comme des offres de crédit par exemple. Les établissements bancaires ont un rôle majeur dans l’économie française et si vous êtes déjà client à titre personnel, les avantages seront parfois plus conséquents. Les virements de compte professionnel à compte personnel sont aussi plus simples et gratuits la plupart du temps.

Dans une banque en ligne ?

Il y a encore quelques années, les banques en ligne étaient réservées aux particuliers. Depuis, elles se sont ouvertes aux professionnels et proposent des offres à petits prix, voire gratuites. Elles sont facilement accessibles depuis n’importe quel endroit et à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Les formules réservées aux entreprises peuvent être souscrites rapidement sur le net. En revanche, le contact physique avec un conseiller est impossible. La relation clientèle ne s’effectuant qu’en ligne.

Les néo-banques ?

Ces établissements financiers nouvelle génération n’ont qu’une dizaine d’années d’existence. Elles sont plutôt destinées aux professionnels et sont totalement indépendantes des banques traditionnelles.

Quels sont les frais les plus importants pour un compte professionnel ?

A l’inverse des particuliers qui bénéficient de la gratuité de nombreux services, ce n’est pas le cas pour les professionnels. Pour profiter des meilleurs tarifs, il faut d’abord identifier vos besoins réels en produits et services. Les frais bancaires dépendent en réalité de votre activité.

Les commerçants, micro-entrepreneurs et professions libérales se focaliseront donc sur les locations de terminaux de paiement. Mais également sur les commissions d’encaissement ou les frais de tenue de compte.

Les artisans auront besoin de crédits d’investissement, mais également de facilités de caisse plus importantes.

Les entreprises et agriculteurs devront se garantir des frais moindres pour les crédits d’investissement ou de trésorerie, les facilités de caisse et les commissions de mouvement.

Le dénominateur commun de toutes les professions étant les frais de tenue de compte qui doivent être le plus bas possible. Attention, si vous êtes régulièrement à découvert, les frais d’incidents bancaires ne sont soumis à aucun barème et ils peuvent vous coûter très cher ! Un seul mot d’ordre en matière de choix pour un compte professionnel : COMPAREZ ! Cela vous évitera probablement bien des désagréments et vous permettra d’exercer votre activité en toute sérénité.

Article sponsorisé