Decathlon se lance dans les séjours touristiques via une nouvelle plateforme de voyages !

Il ne vous aura pas échappé qu’en ce moment, réserver une semaine de vacances relève d’une mission quasi impossible. Aucune certitude quant à l’ouverture des stations de ski, les restaurants gardent portes closes. Bref, difficile de se projeter, ne serait-ce que de quelques mois…

En 1993, Decathlon s’était lancé dans la vente de voyages touristiques… Mais 10 ans plus tard, ils avaient dû renoncer, faute de succès. En 2021, ils remettent le pied à l’étrier et devraient proposer bientôt des séjours sportifs via une plateforme baptisée Decathlon Expérience. D’après Tom Travel, cette plateforme permettra de réserver un séjour clé en main pour les vacances d’hiver… Présentation.

Initialement prévu en ce début d’année, pour les vacances de février, l’ouverture a été repoussée… à la réouverture des pistes de skis ! Il sera possible de réserver l’hébergement bien sûr, mais également tout ce dont le client a besoin pour un séjour au ski.

Cela passera par les forfaits skis, les activités, le transport et même la location du matériel pour dévaler les pentes. La plateforme devrait être testée en France dans un premier temps puis, disponible sur toute l’Europe.

L’offre se limitera dans un premier temps à des séjours « hiver » sélectionnés par Decathlon. Cependant, l’offre devrait s’élargir aux vacances estivales si toutefois la plateforme trouve son public. Du côté des séjours estivaux, il sera possible de s’offrir des séjours de plongée ou d’escalade. Sur le même principe que les sports d’hiver, la location du matériel se fera directement via la plateforme.

Le groupe Decathlon envisage également de proposer des séjours à ses clients qui correspondent à leurs pratiques sportives… Dans quelques temps, ne vous étonnez donc pas de recevoir une offre « séjour pêche » si vos derniers achats sont en relation avec ce sport !