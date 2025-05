Décryptage : est-il réellement interdit de tailler ses haies jusqu’au 15 aout ?

Avec le retour des beaux jours, l’envie de sortir taille-haie et sécateurs devient irrésistible. Je possède une haie de thuyas immenses, car je l’avoue, la flemme m’envahit quand je vois leurs hauteurs. Nous aurions dû les tailler chaque année, mais ce n’est pas le cas, toujours repoussé, découragés avant même de commencer. Cette année, c’est décidé, le terrain qui jouxte notre maison ayant été vendu, nous n’avons plus le choix ! Alors, je me suis quelque peu renseignée sur le droit (ou non) de tailler mes haies ! Avant d’entrer dans les détails, sachez qu’il n’existe aucune interdiction liée à la période de l’année, pour les particuliers. Ce qui n’est pas le cas pour les agriculteurs, qui eux, doivent respecter une période pendant laquelle ils ont interdiction formelle de tailler quoi que ce soit ! Alors entre réglementations nationales, recommandations environnementales et simples gestes de bon sens, mieux vaut manier ses outils… mais également la législation avec précaution. Décryptage.

Tailler sa haie au printemps : une interdiction pour les pros, une recommandation pour les particuliers

Si vous êtes agriculteur, la réponse est claire : depuis l’arrêté du 24 avril 2015, vous ne pouvez pas tailler vos haies entre le 1ᵉʳ avril et le 31 juillet. Les dates peuvent être différentes entre les départements, car les décisions proviennent généralement d’arrêtés préfectoraux. Et, gare à l’amende si vous passez outre ! Mais pour les particuliers ? Officiellement, aucune interdiction… Cependant, une forte recommandation de l’Office Français de la Biodiversité de ne pas tailler du 15 mars au 31 juillet, afin de préserver nos amis à plumes en pleine nidification.

Pourquoi cette période est-elle si essentielle pour la biodiversité ?

Derrière cette « pause jardinage » se cache un enjeu majeur : la protection des oiseaux nicheurs et de toute la petite faune qui vit au creux de nos haies. Selon une étude du Muséum national d’Histoire naturelle, 32 % des espèces d’oiseaux nicheurs sont aujourd’hui menacées d’extinction en France. Et, ce n’est pas tout ! Nos haies accueillent aussi hérissons, écureuils, grenouilles et une armée d’insectes précieux pour l’équilibre naturel. Chaque coupe intempestive, c’est un petit coin de paradis qui disparaît… Un bon prétexte pour éviter la douloureuse épreuve de la taille des haies au printemps ! Profitez-en pour buller un livre à la main installé à l’ombre de votre haie justement !

Récapitulatif : ce qu’il faut retenir sur la taille des haies au printemps

Situation Ce que dit la réglementation Risques encourus Agriculteurs Interdiction du 1ᵉʳ avril au 31 juillet (PAC) Amendes + sanctions sur aides financières Particuliers Recommandation forte du 15 mars au 31 juillet Impact négatif sur la biodiversité Taille en période de nidification À éviter absolument Perturbation des oiseaux, infraction si espèces protégées Arrachage de haie Réglementé selon PLU, patrimoine, biodiversité Demande préalable obligatoire dans certains cas

Le meilleur moment pour tailler ses haies (sans faire pleurer les oiseaux)

Si vous voulez être un jardinier éthique et en harmonie avec la nature, mieux vaut privilégier la période de septembre à février pour tailler vos haies. Non seulement vous respectez le cycle de reproduction des oiseaux, mais vous permettez aussi aux arbustes de se renforcer avant le printemps suivant. Et, bonus non négligeable : tailler en automne évite les montées de sève trop précoces et garantit une pousse plus dense. Résultat ? Une haie en pleine forme et des oiseaux heureux. Alors, prêts à laisser pousser vos haies tout l’été pour proposer un cinq étoiles à la biodiversité locale ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .