Est-il obligatoire de ramoner un poêle à granulés de bois chaque année ?

En France, plus de 7 millions de foyers se chauffent au bois selon l’ADEME, et près de 2 millions ont opté pour le poêle à pellets. Ces derniers utilisent un combustible, le pellet ou granulé, issu de résidus de bois, ou de déchets provenant de sciures. Certains sont également fabriqués à partir de forêts gérées durablement. Et, qui dit « bois » dit normalement « ramonage », au moins une fois par an. Le sujet est quelque peu controversé, car le Décret qui impose ce ramonage annuel n’est pas très clair, comme c’est souvent le cas dans notre pays. Alors, serait-il obligatoire de ramoner un poêle à granulés ? Je vous explique tout en détail.

Que dit la loi à ce sujet ?

Avant la loi récente du 20 juillet 2023, les ramonages étaient gérés par arrêtés préfectoraux qui exigeaient un ou deux ramonages par an. Depuis ce décret, la loi s’applique ainsi pour tous, même si elle peut être renforcée par des arrêtés ponctuels. Ainsi, un ramonage par an est obligatoire, mais un préfet peut décider d’en ordonner deux à ses administrés. Voici ce que dit l’Art. R. 1331-22. : « le ramonage et l’entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement. Néanmoins, en début de décret, on peut lire ceci : publics concernés : les professionnels de la filière de l’entretien des foyers, dispositifs de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude et du ramonage des conduits et des utilisateurs de ces appareils et conduits ». Pour les particuliers, l’entretien est bien obligatoire une fois par an, mais celui-ci n’a aucune obligation de faire appel à un professionnel. Nous avons d’ailleurs appelé notre assureur qui nous l’a confirmé, comme indiqué dans cet article. En cas de sinistre, il serait assez simple pour l’expert de constater l’état de votre conduit, et s’il a été ramoné ou non.

Quelles sont les meilleures périodes pour ramoner un poêle à pellets ?

Cette loi, comme je vous l’ai déjà indiqué, est un peu subjective ! Et, elle n’impose aucune date précise concernant le ramonage des conduits. En réalité, il n’existe pas réellement de période propice aux ramonages. Néanmoins, je vous conseille plutôt de le faire au printemps si vous faites appel à un professionnel. Hors période de chauffe, les délais d’attente sont plus courts, et les prix peuvent être revus à la baisse. Personnellement, je ne fais plus appel depuis longtemps à un professionnel, le dernier à être intervenu étant plus un charlatan qu’un ramoneur. Je réalise par conséquent un ramonage manuel au printemps, puis un second avant de rallumer le poêle. Enfin, à la mi-saison de chauffe, j’utilise une buche de ramonage pour un petit curetage ponctuel. Sachez que si vous faites appel à un professionnel, celui-ci doit disposer d’un « titre de ramoneur-fumiste, délivré par le Centre d’études et de formation pour le génie climatique et l’équipement technique du bâtiment (COSTIC) » comme le mentionne la DGCCRF.

Comment réaliser le ramonage de votre poêle à pellets ?

Que vous fassiez appel ou non à un professionnel, le ramonage doit être effectué en suivant les étapes décrites ci-dessous :

Le nettoyage du moteur d’extraction des fumées, une pièce en forme d’escargot située derrière les parements latéraux de votre poêle, est essentiel pour garantir son bon fonctionnement. Il faut ainsi aspirer les cendres accumulées et de contrôler l’état du joint.

des fumées, une pièce en forme d’escargot située derrière les parements latéraux de votre poêle, est essentiel pour garantir son bon fonctionnement. Il faut ainsi aspirer les cendres accumulées et de contrôler l’état du joint. Le nettoyage du ventilateur tangentiel , chargé de diffuser l’air chaud dans votre logement, nécessite un nettoyage régulier. Avec le temps, la poussière et les cendres s’accumulent sur ses pales, pouvant entraîner des dysfonctionnements ou des nuisances sonores.

, chargé de diffuser l’air chaud dans votre logement, nécessite un nettoyage régulier. Avec le temps, la poussière et les cendres s’accumulent sur ses pales, pouvant entraîner des dysfonctionnements ou des nuisances sonores. Le n ettoyage approfondi comprend l’entretien minutieux de ses composants clés : le creuset, la chambre de combustion, le corps de chauffe, la bougie d’allumage et le fourreau.

comprend l’entretien minutieux de ses composants clés : le creuset, la chambre de combustion, le corps de chauffe, la bougie d’allumage et le fourreau. Le nettoyage des conduits qui se doit d’être « mécanique », c’est-à-dire grâce à des brosses pour « gratter » les parois du conduit et décoller les suies.

Enfin, il faudra réaliser un contrôle général de l’appareil avant la remise en marche ainsi que la parfaite circulation de l’air. Le ramonage d’un poêle à pellets s’avère bien plus complexe que celui d’un poêle à bois, en raison de la présence de pièces électroniques. Je vous recommande ainsi, pour un poêle à granulés, de faire appel à un professionnel, sauf si vous êtes un bricoleur-chauffagiste averti.

Quels sont les entretiens à faire vous-même ?

Comme je vous l’ai indiqué, un professionnel certifié possède le « bon matériel » et surtout les compétences techniques pour procéder au ramonage de votre poêle à pellets. Néanmoins, vous pouvez aussi procéder à quelques entretiens vous-même afin d’optimiser les performances de votre poêle. En disposant d’un aspirateur à cendres, d’une brosse et d’un chiffon, vous allez pouvoir vous y coller ! Sur un poêle éteint évidemment, et même débrancher, voici les étapes à réaliser une fois par semaine :

Ôter le bac ou tiroir à cendres, le vider, et l’aspirer. Attention, n’utilisez pas un chiffon humide pour nettoyer le tiroir, les cendres à venir se colleraient au fond.

Avec la brosse, nettoyer le creuset, le coupe-flamme, la grille de ventilation, la chambre de combustion, puis aspirer les cendres qui se seront détachées.

Nettoyer la vitre de votre poêle de chaque côté, avec un papier journal humide, un chiffon, ou encore un peu de cendres mélangées à de l’eau.

En période de chauffe, et selon la quantité de pellets utilisée, il est possible que ce nettoyage doive se faire plusieurs fois par semaine. L’indicateur : le remplissage de votre tiroir à cendres évidemment ! Vous pouvez aussi, comme je le fais pour mon poêle à bois, utiliser de temps à autre des granulés de ramonage, à ajouter directement avec vos pellets de bois.

Combien coûte un ramonage de poêle à pellets ?

La réponse est à cette question n’est pas universelle, car le prix varie en fonction des régions, mais également, parfois, compte tenu de la période d’intervention. Néanmoins, on estime ce coût de 100 à 200 € au regard des professionnels. Une dernière chose ? Le professionnel devra vous remettre, sous quinze jours, un certificat attestant de son passage, des travaux effectués, et du ramonage réalisé en bonne et due forme. Et, vous ? Combien vous facture votre ramoneur ? Et, dans quelle région vivez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .