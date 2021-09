Isolation extérieure : guides des aides 2021

Pour une maison encore plus économe et confortable, rien de mieux qu’une bonne isolation extérieure ! Une bonne isolation extérieure permet en effet d’optimiser le confort thermique de la maison, tout en réduisant l’empreinte énergétique de votre foyer. Le coût des travaux n’est cependant pas donné, ce qui oblige encore de nombreux ménages à ne pas en faire chez eux.

Pour votre part, vous prévoyez justement d’effectuer des travaux dans votre logement ? Le problème c’est que votre budget est un peu juste… Ne vous en faites pas, car les aides financières spécialement dédiées aux travaux de rénovation thermique sont nombreuses cette année. Les subventions permettent de couvrir totalement ou en partie le coût des travaux d’isolation extérieure. Détails.

Ma PrimeRénov’

Lancée en 2020 par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), Ma PrimeRénov’ permet aux ménages de réduire le coût total de leurs travaux de rénovation extérieure. A noter que le montant accordé par cette prime de rénovation énergétique est personnalisé selon les revenus des foyers. Ainsi, ceux dont les revenus sont très modestes se voient accorder 75 euros par m2 de surface isolée. Le montant est de 60 euros par m2 pour les ménages à revenus modestes. Ensuite pour ce qui est des ménages intermédiaires, la prime est de 15 euros par m2. Enfin, l’aide est de 7 euros par m2 pour les foyers aisés.

La TVA à taux réduit

Il s’agit d’une réduction d’impôt qui vous permet de pourrez profiter d’un TVA à 5,5 % seulement pour réduire les coûts de travaux d’isolation extérieure de votre habitation. Cette subvention concerne principalement la rénovation énergétique à partir des façades. Il est toutefois important de préciser que pour pouvoir en profiter, il faut obligatoirement faire appel à une entreprise ou un artisan certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour réaliser les travaux.

Le Chèque énergie

Cette subvention aux travaux d’isolation extérieure a été mise en place par le Ministère de la Transition Écologique. Elle est spécialement dédiée aux foyers dont les revenus sont (très) modestes. Le chèque énergie permet aux bénéficiaires d’obtenir une aide d’environ 277 euros pour financer la rénovation énergétique de leur habitation. A préciser que la somme est directement déduite de la facture des travaux d’isolation thermo-acoustique par l’extérieur.

Les Certificats d’Économies d’Energie ou CEE

Ce type de subvention ne concerne uniquement que les logements construits depuis deux ans, mais elle n’en reste pas moins intéressante. Les CEE permettent en effet de diminuer considérablement les prix de vos travaux d’isolation des murs, peu importe que ce soit pour votre résidence principale ou encore secondaire. Mais à noter que pour pouvoir en profiter, il faut obligatoirement faire appel à un professionnel certifié RGE pour réaliser les travaux de rénovation énergétique.

Il est possible de fusionner les aides !

Un autre gros avantage des aides financières pour les travaux d’isolation extérieure, c’est qu’il est possible de prétendre à plusieurs subventions. Vous pouvez même en fusionner certaines : c’est notamment le cas de la subvention MaPrimeRénov’ qu’il est possible de cumuler avec la TVA à taux réduit. En parallèle, vous pourrez également demander une subvention auprès de l’Anah. Pour en savoir plus, vous pouvez demander plus amples informations auprès d’un responsable.