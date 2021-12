La Nouvelle-Zélande interdira la vente de tabac aux personnes nées après 2008

En France, on le sait, la vente du tabac est interdite aux mineurs de moins de 18 ans, tout comme l’alcool. Enfin, dans le texte de loi seulement, car dans la réalité, même mineur, il est très facile d’acheter des cigarettes ou du tabac… Même si heureusement, certains buralistes, consciencieux et conscients des risques sur la santé, demandent une pièce d’identité et refusent de vendre du tabac aux mineurs.

Mais ils ne le font pas tous, et il est fréquent de voir des jeunes, voire très jeunes adolescents se griller une cigarette devant leur collège ou lycée… En Nouvelle-Zélande, le gouvernement de la première ministre Jacinda Ardern vient de prendre une décision inédite ! Dès 2027, la vente de tabac sera interdite à toute personne née après 2008…

Objectif avoué : éradiquer le tabac du pays entier !

Jusqu’à la promulgation de cette loi, en Nouvelle-Zélande, comme dans la plupart des pays, il était interdit d’acheter (et de consommer) du tabac avant 18 ans. La Nouvelle Zélande estime d’ailleurs que le tabac est « un produit stupéfiant à base de tabac ». En France, on considère le tabac et l’alcool comme des produits qui peuvent devenir addictifs, mais ils sont malgré tout en vente libre !

Cette nouvelle loi qui sera effective en 2027 interdira donc à toute personne née après 2008 de se procurer légalement du tabac.

Une loi compliquée à mettre en place

Eradiquer le tabac du pays, est donc l’objectif du gouvernement en place… Si, lors de la première année d’application, cela revient à interdire le tabac au moins de 18 ans, les années suivantes, si l’on garde 2008 comme année de référence, ceux qui n’auront plus le droit d’acheter du tabac auront 19 ans, en 2029 puis 20 ans en 2030…

Mais étant nés après 2008, ils n’auront plus accès à la vente de tabac quelque soit leur âge… Le gouvernement espère avec cette loi éradiquer le tabac du pays en 2080…. Et cette année-là, il faudra avoir au moins 72 ans pour avoir le droit d’acheter du tabac légalement ! Impossible de mettre une telle loi en place en France, tant cela ressemble tout de même à une privation de liberté. Ne serait-ce pas également une opportunité pour les trafiquants de voir fleurir un marché parallèle ? Déroutant de savoir qu’à 40 ou 50 ans, les néozélandais nés après 2008, n’auront plus légalement le droit de fumer non ?

Une loi risquée

Si l’interdiction du tabac pour les générations futures peut sembler être une excellente idée, cette loi n’est pas sans risques. Le British American Tobacco New Zealand et le ministère de la Santé néo-zélandais craignent d’ailleurs une explosion du marché noir, qui est déjà bien présent en ce qui concerne les drogues dites dures… Et les trafiquants ne verraient à priori aucun inconvénient à étoffer leurs trafics de cigarettes ou tabac à rouler ! Certaines autorités estiment même que cette nouvelle loi pourrait créer de nouvelles vocations peu licites…

En 1990, la Nouvelle-Zélande interdisait déjà le sponsoring des événements sportifs par les marques de cigarettes… Alors que le pays recense environ 13.5% de fumeurs, le gouvernement espère passer sous la barre des 5% avec cette loi.

A titre de comparaison, en France, nous comptions plus de 10 millions de fumeurs, soit 34.6% de la population âgée de 18 à 75 ans ! Les chiffres ont tendance à baisser, mais il est toujours aussi facile de se procurer du tabac, même en étant mineur… Ah oui, le tabac rapporte beaucoup d’argent à l’Etat peut-être ?