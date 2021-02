Les cinq professions qui recrutent actuellement dans le secteur de l’informatique

Depuis le mois de mars 2020, le télétravail est devenu en quelques mois, une alternative à la présence au bureau. Encouragé par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid19, il est devenu le quotidien de nombreux français. Même s’il n’a pas que des avantages, le télétravail offre tout de même de pouvoir travailler sans perdre trois heures dans les transports.

Mais aussi, de pouvoir faire son travail en pyjama avec la cafetière à proximité. Face à l’émergence du télétravail, certaines professions plutôt intimistes se développent notamment dans le secteur de l’informatique. Découvrez cinq professions qui recrutent en ce moment !

Analyste de données (Data analyst)

De formation bac + 4 à bac + 5, l’analyste de données est un métier de plus en plus recherché avec l’explosion du secteur informatique. Son rôle est d’analyser les données reçues, mais surtout de les traiter pour en extraire des informations cruciales pour sa société. Grâce à l’analyste de données, la société qui l’embauche pourra optimiser les besoins des consommateurs et diriger sa stratégie commerciale. L’analyste de données doit maîtriser les mathématiques et l’informatique, mais avoir également de solides connaissances en statistiques et en marketing. Le salaire moyen d’un analyste junior se situe autour de 35 000€ annuels. Un profil confirmé peut atteindre environ 50 000€ bruts annuels

Développeur(se) “full stack”

Le développement des sites internet, du click & collect et de toutes ces nouvelles technologies rend le développeur Full Stack (plusieurs casquettes) indispensable. C’est à lui que revient l’image de la société ! Car il va non seulement développer le site web de l’entreprise, mais le créer de fond en comble, de l’arborescence au graphisme, en passant évidemment par son contenu. Ce profil est de plus en plus demandé par les start-ups qui n’ont pas toujours les moyens de s’offrir des équipes de développeurs dans un services de TI !

Il n’existe pas encore de profil de formation, ce nouveau métier peut s’apprendre grâce à des formations en ligne comme les écoles du Web. Certains développeurs peuvent aussi être autodidactes. Le salaire d’un développeur Full Stack dépend de la structure dans laquelle il travaille, mais il oscille entre 40 000€ et 65 000€ bruts annuels.

Développeur(se) d’application mobile

La fonction est dans le titre de la profession ! Le développeur met en place une application mobile, de plus en plus utilisée en parallèle de certains sites. Elles sont également légion dans le domaine des aides aux conducteurs, mais aussi de toutes sortes de bons plans. Non seulement, il peut développer une application propre mais souvent, il développe aussi la version mobile d’un site. Il teste, code, puis teste encore et améliore l’application dès lors que celle-ci est lancée et opérationnelle. La plupart des développeurs d’application se spécialisent soit pour Android, soit pour iOs.

Pour débuter dans la profession, les bagages demandés sont un bac +2 DUT ou BTS / bac +3 licence pro en informatique / bac +5 école d’ingénieur spécialisée en informatique. Ou encore, un master systèmes informatiques. Un des autres avantages est qu’il peut exercer son activité en télétravail, qu’il habite à Paris ou dans la région des Pays de la Loire… Un développeur d’application mobile peut espérer un salaire de 35 000€ bruts annuels en début de carrière. Et il peut après quelques années de route atteindre les 52 000€ bruts par année.

Chef de projet informatique

Le ou la chef(fe) de projet informatique doit avoir un œil sur tout ce qui tourne autour de sa spécialité. Gestion, coût, planning, cahier des charges ou délais d’exécution, tout repose sur ses épaules. En plus, il coordonne le travail des différents acteurs du projet initial.

Pour postuler à ce genre de profession, il faut être titulaire d’un bac +5 en informatique. Les diplômés d’écoles d’ingénieur intéressent aussi beaucoup les entreprises qui recrutent. Souvent les développeurs peuvent devenir chef de projet informatique.

Le salaire débute à 30 000€ par an et peut atteindre 70 000€ bruts annuels pour un chef de projet informatique confirmé.

Ingénieur(e) en cyber-sécurité

Cette profession est probablement la plus « nouvelle » des professions qui recrutent. L’ingénieur en cybersécurité est de plus en plus demandé puisque les actes de délinquances en ligne (phishing, piratage de données) ne cessent d’augmenter. Il y aurait des milliers de postes dans ce secteur qui ne trouvent pas preneur… Il doit assurer la sécurité des systèmes d’informations d’une entreprise. Un poste à hautes responsabilités actuellement.

Le profil de l’ingénieur en cyber-sécurité n’est pas encore parfaitement défini, mais les entreprises ouvrent cette profession aux titulaires de master en sécurité des systèmes. Les ingénieurs en cyber-sécurité disposent pour la plupart d’un bac + 5 ou d’un diplôme d’ingénieur en sécurité informatique.

Quant au salaire, il peut atteindre 50 000€ en début de carrière et grimper jusqu’à 100 000€ après seulement 5 à 10 ans d’expérience. C’est LE métier qu’il faudrait exercer aujourd’hui, qui plus est, les offres ne manquent pas !

Vérifiez la santé d’une entreprise avant de vous lancer !

Cependant avant de vous lancer dans une candidature, mieux vaut vous assurer du sérieux et de la réputation de l’entreprise. En effet, les nouvelles sociétés qui recrutent sont nombreuses et il ne faut pas se lancer dans une nouvelle aventure sans précaution. Sachez qu’il existe des portails comme gowork.fr sur lesquels vous pouvez vérifier le sérieux et la réputation de l’entreprise. Avant d’envoyer votre CV, pensez à vérifier, cela vous évitera les déconvenues.

Article Partenaire