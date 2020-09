Parler d’un sujet avec certitude et sans aucune compétence à un nom, c’est l’ultracrepidarianisme

Avez-vous remarqué que, depuis l’épidémie de coronavirus, les réseaux sociaux foisonnent de médecins en herbe et d’infectiologues confirmés… Si vous regardez un tant soit peu les commentaires des publications concernant le port du masque, l’augmentation des cas de Covid-19, vous verrez que certains s’improvisent médecin.

Cette manie de donner son avis sur un sujet pour lequel nous n’avons aucune compétence s’appelle l’ultracrépidarianisme ! Et depuis quelques mois, les ultracrépidarianistes fleurissent ! Parfois cela prête à sourire, mais parfois, c’est carrément inquiétant ! Ne serait-ce pas finalement un aveu de peur de l’inconnu que de chercher une solution à un problème qui n’en n’a pas encore ?

Le port du masque :

C’est à priori le sujet qui fait s’élever le plus grand nombre d’ultracrépidarianistes ! Il y a ceux qui développent des théories d’instauration de la peur par l’Etat par exemple. Puis, ceux qui refusent catégoriquement de le porter sous prétexte d’atteinte à la liberté. Les commentaires de ceux qui pensent savoir sont parfois virulents mais frôlent souvent le ridicule… Quand on ne sait pas on évite d’affirmer des avis avec certitude, mais ce n’est pas le cas sur les réseaux sociaux en ce moment !

Les adeptes de la théorie du complot :

Les publications sur cette théorie qui avance que le virus aurait été créé consciemment, a pris beaucoup d’ampleur au début de l’épidémie. Certains y croient dur comme fer et n’hésitent pas à étaler ce qu’ils pensent être des preuves du complot. La plupart du temps, les preuves avancées ne sont que le fruit de leur imagination mais nous ne pouvons pas le prouver non plus !

Les crêpages de chignon vont bon train sur le net et les insultes fusent quel que soit finalement le sujet abordé. Dans tous les domaines, chacun essaie d’étaler une pseudo-science qu’il ne possède pas forcément. Les publications Facebook sont gangrenées par des commentaires inutiles, qui parfois, peuvent semer le doute quant à ce qui est avancé. Les réseaux sociaux n’ont pas que de bons côtés, l’ultracrépidarianisme en est la preuve !

"Je ne suis pas médecin, mais…"

Parler avec assurance de choses qu'on ne connaît pas, c'est l'ultracrépidarianisme. Explications avec le philosophe et physicien @EtienneKlein. pic.twitter.com/XjW9vkn6Bi — Brut FR (@brutofficiel) September 3, 2020

Photo d’illustration De fizkes / Shutterstock