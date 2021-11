Instagram : comment supprimer définitivement son compte en ligne

En mai 2021, le nombre de personnes inscrites et actives sur les réseaux sociaux s’élève à environ 4,3 milliards, soit un peu plus que la moitié de la population mondiale. Les réseaux sociaux font aujourd’hui parti de notre quotidien. Que ce soit pour parler avec des amis, rencontrer quelqu’un ou purement professionnel, ces plateformes peuvent être très utiles.

Cependant, il arrive que l’envie de tout désactiver nous prenne. Et s’il y a bien un réseau social qui est difficile à supprimer c’est Instagram. Que vous vouliez le supprimer définitivement ou le désactiver temporairement la manipulation est moins évidente que pour les autres réseaux sociaux.

La démarche à suivre pour désactiver votre compte Instagram

Pour désactiver votre compte Instagram, vous avez deux possibilités. Vous pouvez le désactiver via l’application de votre smartphone ou encore via le site web. Cependant, sachez que la désactivation de votre compte ne supprimera en aucun cas vos données. Il s’agit d’une désactivation temporaire, toutes vos données sont conservées dans le cas où vous souhaiteriez réactiver votre compte.

Il n’est pas possible de désactiver temporairement votre compte depuis l’application de votre smartphone. Afin d’y procéder rendez-vous sur le site web d’Instagram sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone portable.

Désactiver votre profil Instagram depuis votre smartphone :

Tout d’abord, rendez-vous sur le site Instagram.com. Une fois connecté, cliquez sur votre photo de profil située en bas à droite de l’écran. Puis cliquez sur la roue crantée qui se situe en haut à gauche de votre écran. Cherchez la rubrique « modifier le profil » (ou cliquez sur ce lien pour y accéder directement) puis cliquez sur « Désactiver temporairement mon compte ». Vous devrez ensuite indiquer la raison de la désactivation de votre compte puis entrez votre mot de passe. Cliquez enfin sur « Désactiver le compte temporairement » et le tour est joué.

Désactiver votre profil Instagram depuis un ordinateur :

Tout comme sur votre mobile, rendez-vous sur le site Instagram.com. Cliquez sur votre photo de profil puis sur la rubrique « Paramètres ». Sélectionnez « modifier le profil » puis « Désactiver temporairement mon compte ». Indiquer la raison de la suspension de votre profil puis entrez votre mot de passe. Enfin, cliquez sur « Désactiver le compte temporairement ».

Comment supprimer définitivement votre compte/profil Instagram

C’est là que la manipulation paraît moins évidente. Il est possible de supprimer définitivement votre profil. Cependant, cette démarche n’est pas réalisable sur votre application ou même sur le site web Instagram. Afin de supprimer définitivement votre compte, il faudra vous rendre sur une page du site Instagram.

Une fois votre demande enregistrée, toutes les données de votre profil ne seront pas immédiatement supprimées. En effet, ces données restent cachées pendant 30 jours dans le cas où vous souhaiteriez les récupérer. Passé ce délai, les données seront supprimées et vous ne pourrez plus revenir en arrière. La démarche à suivre est identique sur un smartphone et sur un ordinateur. Voici comment procéder sur les deux supports :

Dans un premier temps, il faudra vous connecter à votre profil Instagram sur votre navigateur. Ensuite, rentre l’adresse suivante https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ dans la barre de navigation de votre navigateur internet (ou cliquez sur ce lien pour y accéder directement) . Vous devrez ensuite indiquer la raison de votre demande. Renseignez votre mot de passe et cliquez sur le bouton bleu [ le nom votre profil] pour terminer la demande.

Il est également possible de réactiver votre profil Instagram

Pour cela, rien de plus simple ! Il vous suffit de vous connectez au compte Instagram désactivé à tout moment et il se réactive automatiquement. Si vous avez procédé à une suppression de votre compte, vous n’avez que 30 jours pour le réactivé. Une fois les 30 jours passés ce ne sera plus possible.