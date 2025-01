Pourquoi est-il fortement déconseillé de poster une photo de ses clés sur internet ?

Que font la plupart des nouveaux propriétaires ou des locataires lorsqu’ils emménagent dans une nouvelle habitation ou annoncent la pendaison de crémaillère ? Ils prennent leurs clés en photo et les partagent sur les réseaux sociaux, informant de la bonne nouvelle à leurs amis ! En général, le message s’accompagne d’un petit mot du genre : enfin chez nous à Saint-Machin-Truc ! Et, c’est peut-être là que vous commettez inconsciemment une grave erreur. En effet, en publiant des photos de vos « vraies clés » sur les réseaux sociaux, vous prenez le risque de littéralement ouvrir la porte aux futurs cambrioleurs. Les malfrats sont à l’affût de ce type de message et je vous en explique immédiatement les raisons. Décryptage.

L’avis d’un expert

Dans un article publié dans Cosmopolitan, Laura Kankaala, responsable des renseignements sur les menaces chez le fournisseur de logiciels de sécurité en ligne F-Secure et interrogée par le Daily Mail, met en garde. Voici ce qu’elle explique : selon le type de serrure, il est techniquement possible d’imprimer en 3D une copie des clefs à partir d’une simple photographie. Donc, si vous ne voulez pas d’invités indésirables, je garderai les clefs hors de vue. Le message est clair : les voyous ont vos clés en photo, peut-être déjà votre adresse, et ils n’ont plus qu’à venir ouvrir la porte avec une clé reproduite en 3D. De mon côté, je gère la page Facebook de ma commune, mais lorsque des clés sont trouvées, je photographie uniquement une moitié de clés, et demande à la personne d’identifier les autres, ou le porte-clés. Une précaution que j’ai toujours prise, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver.

Les clichés à éviter sur les réseaux sociaux

Dans ce monde dans lequel les réseaux sociaux sont rois, nous sommes nombreux à tout partager, nos joies, nos peines, nos pensées, nos achats et le reste. Pour éviter tout malentendu avec des gens mal intentionnés, et surtout si votre profil indique votre nom, votre prénom et votre ville, évitez de partager votre dernier cadeau de Noël si c’est une Rolex ! Idem, si vous devenez propriétaires d’une Maserati, il vaut mieux éviter de le crier sur les réseaux sociaux. Les exemples ne manquent pas de personnes connues victimes de cambriolages lors de leurs absences qu’elles mentionnent d’ailleurs aussi sur les réseaux sociaux. Vous connaissez l’adage : pour vivre heureux, vivons cachés, c’est plus prudent !

Comment partager vos photos en direct sans prendre de risques ?

Deux solutions si vous souhaitez partager, par exemple, vos photos de vacances en temps réel. Soit, vous partez en vacances, et vous les publiez lorsque vous rentrez, mais vous perdez le côté instantané, c’est évident ! L’autre technique consiste à partager ces photos uniquement à une liste d’amis sélectionnés et non « en public » comme c’est souvent le cas. Pendant la période de vos congés, vous pouvez aussi passer d’un compte public à un compte restreint pour éviter les problèmes à votre retour.

Soyez prudents, les cambriolages augmentent chaque année, et il est certain que les réseaux sociaux y sont pour quelque chose. Et, vous ? Que partagez-vous ou ne partagez-vous pas sur les réseaux sociaux ?