Squid Game : les jeux dangereux de la série TV s’invitent dans la cours de récréation

La célèbre plateforme de streaming américaine fait encore parler d’elle ces derniers temps. Depuis quelques temps, la série coréenne Squid Game diffusée sur la plateforme Netflix fait partie des tendances sur les réseaux sociaux.

Cependant, devenue virale, la série dramatique fait émerger de nombreux comportements violents chez les jeunes, qu’on peut observer dans les cours de récréation. En effet, la série Squid Game comporte de nombreuses scènes violentes en reprenant des jeux de notre enfance.

De quoi parle Squid Game ?

Seulement quelques semaines après sa sortie, la série fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux. Néanmoins, les scènes violentes qui s’y multiplient pourraient bien causer la fin de son succès.

En résumé, Squid Game s’inspire de la tétralogie Hunger Games: plusieurs personnes, en difficulté financière, se retrouvent entraînés dans différents jeux inspirés de leur enfance. La série suit les aventures des participants qui doivent remporter les jeux afin d’empocher 45,6 milliards de Won (33 millions d’euros). Dis comme ça, la série ressemble plus à un banal jeu télévisé…

Mais en réalité, la série dramatique de survie présente un tout autre dénouement: à la fin de chaque jeu, les joueurs n’ayant pas terminé à temps sont éliminés. Les participants se rendent vite compte que l’élimination est synonyme de mort. En effet, chaque participant perdant ou n’ayant pas terminé l’épreuve à temps se fait exécuter par les organisateurs du fameux Squid Game. Plutôt tragique pour des jeux enfantins…

Le succès de la série diffusée par Netflix sur les réseaux sociaux

Malgré la tournure dramatique que prend cette série, elle devient de plus en plus célèbre sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, par exemple, certaines vidéos mentionnant la série n’atteignent pas moins de 13 millions de vues. Plusieurs défis s’inspirent également de la série, et en particulier de l’épreuve du gâteau.

Dans cette épreuve, le joueur doit découper son gâteau de la forme demandée sans le casser, au risque d’être éliminé; le #SquidGameChallenge a atteint à lui seul plus de 23,3 millions de vues sur les réseaux sociaux. Une application dédiée à la série est même disponible en téléchargement sur les différentes plateformes.

Cependant, le phénomène ne s’arrête malheureusement pas aux réseaux sociaux, il s’invite également dans les cours de récréation. En effet, en Belgique, plusieurs élèves s’inspirent de la série dans leurs parties du fameux 1,2,3 soleil. Cependant, même si la fin de la partie n’est pas mortelle, elle en reste dangereuse.

Le phénomène a été observé dans l’école communale d’Erquelinnes en Belgique. Les enfants scolarisés dans cette école racontent à RTBF que des “élèves jouent à 1,2,3 soleil et si l’un d’entre eux bouge, il se fait fouetter avec un cordon”.

Squid Game, un phénomène de plus en plus dangereux

Après avoir été alerté sur ces pratiques, l’équipe pédagogique de l’école a rapidement pris des dispositions afin de faire cesser ce phénomène. “On a réuni les enfants, on a discuté. On leur a expliqué que c’était dangereux, que ça ne devait pas se reproduire dans une cour de récré ni même à la maison” explique une enseignante de l’équipe.

Cependant, cela n’est pas seulement de la faute des enfants, car les parents peuvent veiller à contrôler les programmes visionnés par leur progéniture. En effet, la plateforme Netflix comprend notamment des « compte enfants », ce qui permet au jeune public de ne pas avoir accès aux programmes pour adultes. En créant un compte particulier destiné à votre enfant, celui-ci aura seulement accès aux films et séries destinés aux moins de 12 ans. Pour plus de sécurité, n’hésitez pas à rajouter un code pin sur votre propre compte. Cela permettrait à votre enfant de ne pas avoir accès à votre « compte adulte ». Ainsi, il ne pourra pas regarder des programmes déconseillés au jeune public.