Testament : peut-on rédiger ses dernières volontés en ligne ?

Il existe encore quelques sujets un peu tabous dans notre société, mais également dans la cellule familiale : parler de la mort. N’avez-vous jamais repoussé à plus tard, les histoires de prévoyance, d’obsèques ou de testament ? N’avez-vous jamais dit à un proche qui vous expliquait ses dernières volontés que nous avions le temps… Pourtant, nous savons tous que celle que l’on appelle « la faucheuse » peut survenir d’un instant à l’autre. Si vous n’avez aucun souhait après votre mort, alors la loi se chargera de votre héritage. En revanche, si vous souhaitez que des choses particulières soient réalisées après votre décès alors mieux vaut rédiger un testament ! Ce document que l’on peut remplir chez un notaire ou en ligne, garantira le respect de vos dernières volontés. Ou du moins sera un gage de ce que vous désiriez avant de quitter le commun des mortels ! Explications.

C’est quoi un testament ?

Un testament est un document officiel qui peut être rédigé par toute personne de plus de 16 ans, saine d’esprit et ayant le bénéfice de ses biens. Ecrire un testament en ligne permet à la personne d’indiquer ses dernières volontés. Lors de la succession, le testament sera un élément clé de l’héritage. En France, l’héritage revient aux descendants, ou aux ascendants, ou encore aux frères et sœurs… Si la personne souhaite léguer une partie de son héritage à quelqu’un qui lui est proche, sans en être descendants ou ascendants, alors cela doit figurer sur un testament. Le testament permet également de définir ce qui reviendra à telle ou telle personne. On peut par exemple penser à quelqu’un qui aurait plusieurs biens immobiliers, et qui souhaiterait en léguer un à un ami… Cela doit être écrit noir sur blanc pour que le notaire puisse respecter les volontés.

Les différents types de testaments

Quatre testaments différents sont possibles et ils doivent chacun respecter différentes obligations.

Le testament olographe est celui que l’on utiliser le plus. Ce testament doit être écrit à la main sur une feuille de papier libre. Il peut ensuite être transmis à un notaire afin qu’il soit enregistré dans le fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV). Mais, il est possible de le garder à domicile dans un lieu sûr. Il faut alors prévenir plusieurs personnes de la présence de ce testament. Si une seule personne était prévenue, le testament pourrait alors disparaître.

Le testament authentique est réalisé chez un notaire, et devant deux témoins ou un autre notaire. Le testateur dicte alors ses dernières volontés, qui seront écrites par le notaire. Il doit être signé par le testateur, les témoins et le notaire.

Le testament mystique est celui que l'on voit souvent dans les films. Le testateur rédige son testament, le met sous enveloppe et le transmets au notaire. Il sera alors cacheté puis scellé par le notaire devant deux témoins. Et il sera ouvert et découvert lors de la succession.

Le testament international est réservé aux personnes de nationalité étrangère qui habitent en France. Il est aussi demandé aux personnes de nationalité française possédant des biens à l'étranger.

Que faut-il écrire dans son testament ?

Un testament, qu’il soit déposé chez un notaire ou en ligne, est un document juridique. Il doit donc obligatoirement comporter certaines mentions. S’il manque des éléments, il pourrait être invalidé lors de la succession.

Date de rédaction du testament : jour / mois / année

Identité de la personne qui rédige le testament : nom / prénoms / date et lieu de naissance / adresse postale complète

Identité du (ou des) bénéficiaires : noms / prénoms / dates de naissance / adresses postales / liens de parenté

Signature de la personne qui rédige le testament

Numérotation des pages

Paraphage de chacune des pages recto / verso

Où rédiger son testament ?

Dans l’inconscient collectif, le testament doit être rédigé chez un notaire. C’est en fait l’une des solutions privilégiée par le plus grand nombre. Mais il existe d’autres manières de rédiger et de déposer son testament.

Le testament en ligne est de plus en plus plébiscité car il est très simple à réaliser. Dans le cas d’une succession simple, il est totalement possible de déposer son testament en ligne. De plus, vous serez guidés par des questions précises auxquelles il vous faudra répondre. L’envoi se fera en PDF, il pourra être déposé ou non, chez un notaire.

Attention tout de même à la fiabilité du site choisi, n’hésitez pas à contacter un notaire qui attestera ou non de la véracité du site choisi. Le risque étant que le testament soit invalidé si le site n’est pas un gage de fiabilité. Les deux autres solutions, sont donc chez un notaire ou de le garder précieusement chez soi.

Comment modifier un testament ?

Un testament, tant que la personne est vivante, n’est pas définitif, et peut être modifié à tout moment par le testateur. Il suffit alors d’en écrire un nouveau et de détruire l’ancien. Dans le cas du dépôt du testament chez un notaire, il suffira de lui faire parvenir le nouveau. Le notaire se chargera d’effectuer les modifications et de détruire l’ancien.

