Voici le nouveau logo qui devra être apposé sur les masques de catégorie 1 dès le 1er mars !

Les masques en tissus c’est fini ! Ou presque ! En tout cas, les masques fabriqués artisanalement, par des couturières bénévoles et/ou professionnelles, sont désormais interdits en France. Les professionnels qui avaient investi largement dans ce nouveau filon en sont pour leurs frais.

Et à partir du 1er mars, la loi se durcit encore vis-à-vis des masques en tissu… Les nouveaux modèles devront porter un nouveau logo, qui indique leur taux de filtration. Ce qui signe en même temps, la véritable fin des masques artisanaux, et le flou qui règne en ce moment à leur sujet !

Désormais, on ne les appellera plus « masques chirurgicaux » ou « masques en tissu » mais « Masques grand public filtration supérieure à 90% » ! Cela implique que tous les masques portés en France devront pouvoir justifier d’un taux de filtration d’au moins 90% des particules de 3 microns !

Le nouveau logo

Le Ministère de la Santé explique que les masques en tissus doivent répondre à la spécification AFNOR S76-001. Ils garantissent une filtration des particules de l’air expirée d’au moins 90% pour la catégorie 1. Il est recommandé de se référer à l’emballage et la notice des masques pour connaître leur catégorie et les détails de leurs spécifications. Pour le moment, l’étiquette indiquant « Catégorie 1 » reste de mise et ces masques peuvent être portés… Le nouveau logo sera celui-ci :

Les masques sans logo autorisés jusqu’au 31 décembre !

Ce logo devra permettre une simplification mais également les achats de marques françaises prioritairement. Les masques en tissus de catégorie 1 et sans logo sont cependant toujours autorisés à la vente. Mais jusqu’au 31 décembre seulement à la condition qu’ils indiquent le taux de filtration !

Supérieur à 90% donc ! Nous avons donc quelques mois pour nous mettre à jour sur nos stocks de masques… Dommage pour celles et ceux qui ont cousu, ou stockés des catégories 2 ! Un nouveau retournement de situation qui est fait pour nous protéger des variants plus contagieux, mais qui fait grincer quelques dents !