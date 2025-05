4K Video Downloader+, un logiciel pour télécharger des vidéos et des playlists sur YouTube

Télécharger une vidéo YouTube, normalement tout le monde sait faire. Enfin, personnellement, j’ai encore beaucoup de mal, mais là n’est pas le débat ! Je sais que l’on peut aussi capturer une playlist complète, voire toute une chaîne YouTube, mais je laisse cela aux professionnels… Si vous recherchez une solution simple et gratuite, je vous propose de découvrir 4K Video Downloader+, un logiciel malin, ultra-rapide, et… gratuit dans sa version Starter. Disponible pour Windows, Mac ou Android, ce petit bijou s’installe en un clin d’œil, et vous permet d’enregistrer des vidéos depuis plus de 20 plateformes, dont YouTube, Vimeo, TikTok, Facebook, SoundCloud, Twitch et bien d’autres. Je vous le présente immédiatement.

En quoi est-il différent des autres téléchargeurs en ligne ?

À la différence des simples téléchargeurs en ligne, 4K Video Downloader+ va plus loin. Il télécharge en HD, 4K ou même 8K, intègre les sous-titres (dans plus de 50 langues), gère les vidéos privées (si vous y avez accès) et permet même de configurer un téléchargement automatique dès qu’une nouvelle vidéo est publiée par votre créateur préféré. De plus, un mode intelligent vous permet de définir une fois pour toutes vos préférences (format, qualité, langue) pour automatiser les prochaines sessions.

Des playlists entières aux vidéos à 360°, tout y passe

Ce qui bluffe avec 4K Video Downloader+, c’est sa capacité à gérer à peu près tout ce que YouTube propose. Vous avez une playlist « Recettes du dimanche » ou « Cours de guitare débutant » ? En deux clics, tout est téléchargé. Par ailleurs, vous voulez récupérer une chaîne entière d’archives scientifiques ou vos vidéos “à regarder plus tard” ? Même combat. Le logiciel récupère aussi les vidéos Shorts, Kids et Gaming, avec pistes audio doublées si disponibles. L’interface est claire, intuitive, et même dotée d’un navigateur intégré pour que vous n’ayez pas à jongler entre les fenêtres. Il suffit de copier l’URL, de coller, et le téléchargement se lance. Et, pour les plus pointilleux, le logiciel propose aussi le téléchargement de vidéos 3D, 360° ou encore la gestion fine de ses fichiers (tri, filtre, export JSON…). Un vrai couteau suisse du contenu vidéo.

Ce qu’il faut retenir de 4K Video Downloader+ :

Fonctionnalité phare Inclus dans la version gratuite Nécessite une version Pro Téléchargement de vidéos HD/4K/8K ✅ ❌ Téléchargement de playlists entières ✅ ❌ Téléchargement de chaînes complètes ✅ ❌ Vidéos privées YouTube ou Facebook ❌ ✅ Téléchargement automatique (nouveaux contenus) ❌ ✅ Sous-titres multilingues (formats SRT) ✅ ❌ Mode intelligent ✅ ❌ Appli Android native ✅ ❌ Prise en charge de YouTube, Shorts, Kids, Gaming ✅ ❌

Combien ça coûte ? Voici les offres actuelles :

Lite : 18 €/an – Accès aux fonctionnalités principales (abonnement annuel)

Personnel : 30 € à vie – Accès aux fonctions principales pour un usage personnel

Pro : 44,80 € à vie (au lieu de 64 €) – Débloquez toutes les fonctions pro, offre limitée

Pack complet : 46,20 € à vie (au lieu de 66 €) – Accès à tous les logiciels de la suite 4K

Une alternative idéale pour les créateurs, les fans… et les procrastinateurs organisés

Vous êtes professeur et souhaitez regrouper vos ressources YouTube pour un cours hors ligne ? Amateur de documentaires qui veut faire le plein avant un long vol ? 4K Video Downloader+ vous simplifie la vie. Grâce à lui, pas besoin de connexion, pas de pub, et surtout : vos contenus préférés restent à portée de clic, sans compromis sur la qualité. Et, si l’envie vous prend de passer à la version Pro, vous accédez à encore plus de puissance, y compris la possibilité de programmer des téléchargements en arrière-plan ou de vous abonner à des chaînes pour que tout nouveau contenu soit automatiquement récupéré. Mais, la version gratuite suffit largement pour la plupart des usages… Alors, prêts à télécharger toute votre chaîne YouTube préférée en un clic avec 4K Video Downloader+ ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .