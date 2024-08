J’ai testé le robot piscine premier prix (138,99 €) Steinbach Poolrunner Battery Basic 2.0

Depuis quelques jours, je peux enfin profiter de ma petite piscine, car le soleil, a apparemment décidé de s’installer. Après des jours et des semaines de pluies incessantes en Seine-et-Marne, l’été serait enfin arrivé ! Une piscine, qu’elle que soit sa taille, nécessite un entretien régulier, la filtration de l’eau et le nettoyage du sol, entre autres. Pour nettoyer le fond de la piscine, j’ai décidé de faire confiance au petit robot Steinbach* Poolrunner Battery Basic 2.0, conseillé pour les piscines jusqu’à 10 m². Avant cela, j’avais essayé plusieurs aspirateurs manuels, à brancher sur le filtre, mais j’ai essuyé quelques échecs. Actuellement en promotion au prix** de 138,99 € au lieu de 158,99 € (-13 %), je vous donne mon avis sur ce petit accessoire qui s’avère bien utile pour ma piscine. Découverte.

Présentation du robot de piscine Steinbach Poolrunner

Le Poolrunner Battery Basic 2.0 de Steinbach, entièrement automatisé et fonctionnant sur batterie, est idéal pour nettoyer toutes les piscines à fond plat, garantissant une eau propre et claire. Il se dote d’une technologie appelée Touch and Reverse, qui le fait changer de sens dès qu’il entre en contact avec une paroi. Ma piscine est carrée, et cela fonctionne à merveille. Steinbach précise qu’il est aussi parfait pour les piscines à liner avec bords arrondis. Techniquement, il s’équipe d’un moteur à courant continu de 12,6 V et d’un système de propulsion par jet. Pour le fond de ma piscine (8 m²), il lui faut environ une heure pour tout nettoyer. De plus, le fabricant indique qu’il peut être utilisé jusqu’à une température d’eau maximale de 35 °C et jusqu’à une profondeur d’eau allant jusqu’à 2 mètres.

Comment j’utilise le robot aspirateur de piscine

Chaque matin, le petit robot fait le ménage dans la piscine, j’ai la chance de travailler chez moi, je peux donc l’installer au fond, au moment où le filtre à sable commence son cycle. Il suffit de l’allumer, puis de le plonger dans l’eau. Il ne se met pas en marche immédiatement, mais uniquement quand il s’est rempli d’eau, sans doute pour amorcer sa pompe. Je le laisse ainsi tourner le temps de charge de sa batterie, et revient le sortir de l’eau ensuite. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, j’ai choisi d’installer dans le filtre, de petites boules de filtration, mais ce n’est pas obligatoire. Ainsi, je trouve qu’il est plus efficace, car les saletés restent dans les boules. Avant d’utiliser des balles de filtration, je trouvais l’entretien plus contraignant, et l’eau moins propre.

Quels sont ses quelques défauts ?

La seule chose que je lui reproche est d’être un peu « capricieux » au niveau de l’allumage. L’interrupteur marche-arrêt qui se situe sous le robot n’est pas hyper pratique, je ne sais jamais s’il est allumé ou pas ! Et, cela vaut aussi pour le charger, car l’interrupteur doit être éteint. Bien sûr, il n’est pas autonome, et je ne peux pas le piloter à distance, mais il reste un chouette compromis pour une petite piscine comme la mienne. Pour le prix, il fait vraiment le job et je suis ravie de mon achat. Le fond de ma piscine est toujours propre, et je change les balles de filtration une fois par mois environ.

Les + et les – du robot aspirateur de piscine Steinbach Poolrunner Battery Basic 2.0.

Les +

Prix attractif

Facile à installer

Efficace pour ma piscine

Les –

Pièce de rechange (chargeur) non disponible

Autonomie limitée

Nettoyage de l’aspirateur fréquent

Acheté l’année dernière, il compte déjà deux saisons, et je n’ai aucun incident à relever pour ce robot aspirateur de piscine Steinbach Poolrunner Battery Basic 2.0. Je vous rappelle son prix, actuellement en promotion sur Amazon : 138,99 €** au lieu de 159,99 €. Et, vous ? Quelles options avez-vous choisies pour nettoyer le fond de votre piscine ? Donnez-moi votre avis, ou partagez avec moi, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Cet article n’est pas sponsorisé par la marque Steinbach, mais relève d’un achat personnel de l’auteure.

**Le prix a été relevé le 7 août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

