Mad Catz R.A.T PRO X3 Supreme Edition : nous avons testé la souris gamer en édition limitée

Amateur de jeu vidéo sur PC, vous voulez le meilleur des équipements et accessoires gaming pour pratiquer votre passion ? Dans ce cas, la R.A.T PRO X3 Supreme Edition de Mad Catz devrait beaucoup vous plaire ! Ultra fonctionnelle et personnalisable à souhait, elle a tout de la souris pro-gamer ultime.

Plus de 100 personnalisations possibles

D’emblée, la souris gamer R.A.T PRO X3 Supreme Edition de Mad Catz attire immédiatement le regard avec son beau design noir mat avec des accents dorés. C’est grâce à sa coque en magnésium qui en plus d’être très élégante, lui confère également robustesse et légèreté – c’est en tout cas ce que promet la marque.

Véritable reine de la personnalisation, la R.A.T PRO X3 Supreme Edition est accompagnée de plusieurs accessoires pratique qui vous permettront d’adapter parfaitement la souris gamer à tous vos besoins : cette dernière est ainsi équipée de repose-poignets, de plusieurs molettes de défilement, mais aussi d’un large choix de supports pour l’auriculaire et le pouce… tout ça pour vous permettre au total jusqu’à 108 personnalisations possibles !

Un large choix de fonctionnalités

En plus d’un look très futuriste, la R.A.T PRO X3 Supreme Edition embarque également un ensemble de fonctionnalités pratiques et innovantes : la souris est par exemple dotée du capteur optique haut de gamme Pixart PMW 3389 PRO qui lui permet de suivre des vitesses de mouvement extrêmes. Il vous suffira alors tout simplement d’appuyer sur un bouton pour basculer entre 4 réglages de DPI.

Pratique, la souris vous permet également de basculer simplement d’un profil à l’autre d’un seul clic. Pour ce faire, vous n’aurez juste qu’à utiliser le logiciel Mad Catz pour configurer jusqu’à 10 profils individuels différents. Et pour encore plus de confort et de fun pendant vos parties, vous pourrez contrôler les effets lumineux et la vitesse de votre souris comme bon vous semble.

Uniquement en édition limitée !

En tant que version Supreme Edition, la souris gamer Mad Catz R.A.T Pro 3X n’est disponible qu’en édition limitée pour un peu moins de 250 euros. Pour ce prix, vous recevrez non seulement un beau périphérique, mais un package complet comprenant de nombreux accessoires que nous vous proposons de découvrir dans la suite de cet article.

Déballage et Design

Le bundle de la Mad Catz R.A.T PRO X3 Supreme Edition est impressionnant. Nous retrouvons à l’intérieur de la magnifique boite (coffret spécial édition collector) la fameuse souris, un guide de démarrage rapide, une petite boite de transport (qui corrige ce petit défaut de la Madcatz, la R.A.T 8+), les 9 pièces détachées (2 reposes main, 2 reposes petit doigt, 1 repose pouce, 1 set de patins additionnel, 3 molettes) pour personnaliser la souris, un petit tournevis et un pinceau de nettoyage. Rien à dire c’est un sans-faute de Madcatz !

Installation et personnalisation

Autant vous le dire tout de suite, j’ai du mal à rester objectif avec les souris Mad Catz tant elles approchent de la perfection. Si vous avez de grandes mains vous allez l’adorer car il est possible de la personnaliser à outrance. Si vous avez de petites mains vous l’apprécierez également car c’est la grande force de cette souris, elle est entièrement « customisable ». Repose doigts, repose poignet, mollette, tout est personnalisable. Autant vous dire, impossible de tester les 108 configurations physiques possibles !

Je n’ai qu’un seul petit reproche : il n’est pas possible de modifier le poids de la souris comme sur la R.A.T 8+ que j’utilise actuellement. C’est dommage car c’est une option fort appreciable si vous aimez les souris d’un poids moyen ou très « lourdes ». Avec ce modèle vous devrez « vous contenter » d’une souris relativement légère.

Prise en main :

Une fois la configuration affinée, ce n’est que du bonheur ! La R.A.T PRO X3 est doté de patins en céramique très agréables à l’utilisation (nous en avons testé sur cet article, c’est impressionnant). La friction est réduite ce qui ravira les gamers ou les plus exigeants d’entre nous.

Elle dispose de nombreux boutons et raccourcis dont un qui est particulièrement pratique au quotidien, l’ajustement de la sensibilité juste au-dessus de la molette.

Conclusion

La Mad Catz R.A.T PRO X3 Supreme Edition est un petit bijou. Cette souris modulaire et ses nombreuses configurations permettent un ajustement précis à votre main, mais également à votre style de jeu. Elle n’a que deux petits défauts, le poids n’est pas ajustable et son tarif. En effet, vous devrez tout de même débourser près de 235 euros pour acquérir ce bel objet (quand je vous dis que c’est un bijou). C’est un peu cher pour une souris et cela risque d’en refroidir plus d’un…

R.A.T. PRO X3 Supreme Edition Souris Gamer Filaire 16 000 DPI RGB Programmable Switch Omron 50 Millions 3000 Hz avec 108 Configuration Possible 2700 configurations physiques possibles pour parfaitement ajuster la RAT Pro x3 à votre main et style de jeu

Capteur pixart PMW3389 (16000dpi max), taux de rapport USB (Polling rate) très élevé: jusqu'à 3000 Hz

Molette révolutionnaire utilisant la technologie optique et la capacité d’axe analogique

Design Personnalisation Prise en main Rapport Qualité / Prix