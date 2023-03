Notre test de la tondeuse pour animaux Neakasa Pro P200

Si vous êtes propriétaires d’un chien à poils longs, type cocker Spaniel, vous savez qu’il faut l’emmener au toilettage tous les trois mois. Un toilettage avec épilation coûte environ 80 € pour chaque séance, ce qui revient à 320 € pour l’année. Alors parfois, lorsque le budget ne permet pas le toilettage, la tonte est réalisée à la maison avec une tondeuse classique. Un travail de plusieurs heures, avec généralement des outils peu adaptés et un calvaire, aussi bien pour le chien que pour le propriétaire. Neakasa nous a proposé de tester la tondeuse P2 Pro avec réservoir qui permet de tondre, de démêler les poils des bobtails et de brosser tous les chiens pour ôter les poils morts. En plus, elle se dote d’une brosse pour débarrasser les tissus des poils, et ça, c’est une autre bonne idée. Présentation de la P2 Pro, avis et retour d’expérience.

Présentation de tondeuse Neakasa P2 Pro

Les points forts de la tondeuse P2 Pro résident, tout d’abord, dans sa conception. En effet, les outils de tonte ou de démêlage viennent se fixer sur un tuyau d’aspiration, lui-même relié à un réservoir de deux litres. Il dispose de trois puissances d’aspiration, à moduler en fonction de la tâche effectuée : niveau 3 pour une tonte et niveau 1 pour un brossage. Le bruit de l’aspiration pourrait être un frein en face d’un animal plutôt craintif, mais avec 52 décibels seulement, le volume n’effraie pas le chien. Concrètement, lors d’une tonte, les poils sont d’abord aspirés, puis coupés. Ce qui rend l’opération plus facile et moins contraignante pour le chien. Avec une puissance d’aspiration de 10 500 Pa, la P2 Pro peut immédiatement aspirer 99 % des poils, des acariens et des allergènes. Le réservoir se dote d’un filtre supplémentaire à insérer à l’intérieur. Elle fonctionne en la branchant simplement sur une prise électrique classique, sans batterie.

Quels accessoires sont disponibles avec la tondeuse Neakasa P2 Pro ?

Cette petite machine design et simple à ranger est livrée avec plusieurs accessoires. Nous retrouvons donc la brosse de toilettage. Celle-ci permet d’éliminer les poils morts, rendant le pelage soyeux et débarrassé des poussières ainsi que d’autres brindilles, après une promenade par exemple. Cette brosse de toilettage dispose d’un mécanisme permettant de soulever les poils incrustés dans la brosse, les laissant aspirés vers le réservoir. Elle dispose également d’une tondeuse et de plusieurs sabots (de 3 mm à 24 mm) adaptés à la coupe des poils et d’un suceur plat pour ramasser les poils sur un sol. Elle est aussi pourvue d’une brosse de nettoyage pour les vêtements et d’une brosse à épiler qui permet de désépaissir le pelage de certaines races.

Les caractéristiques techniques de la tondeuse Neakasa P2 Pro :

Marque : Neakasa

Modèle : P2 Pro

Couleur : Bleu et blanc

Puissance : 400 W

Puissance d’aspiration : 10 500 Pa

Longueur du tuyau : 1,5 m

Capacité du godet à poussière : 2 l

Longueur du fil : 2,5 m

Niveaux d’aspiration : 3 niveaux

Accessoires : brosse de toilettage, tondeuse électrique, brosse à épiler, brosse de nettoyage, embout.

Peignes de guidage : 3 mm/6 mm/12 mm/18 mm/24 mm

Poids et taille Poids de l’emballage : 4,2 kg

Taille du produit principal : 208 × 268 × 365 mm

Notre test : les points forts de la P2 Pro

Pour réaliser notre test, nos deux cobayes furent Junior, un cocker spaniel qui s’est prêté avec bonheur à la tonte et Truffe, un husky de Sibérie qui a profité de la brosse de toilettage. De prime abord, nous imaginions que les chiens prendraient peur lorsque l’aspirateur serait en marche. Aucun des deux n’a été effrayé par le bruit. Pour la tonte, nous la réalisions avant cette tondeuse, à l’aide d’une tondeuse classique à charger. L’opération nous prenait près de six heures, en comptant les temps de rechargement de la batterie et le refroidissement de la tondeuse. Cette fois-ci, la tonte nous a pris 1 h 30 min avec un chien calme, qui s’est laissé faire du début à la fin, même au plus proche des conduits auditifs et des endroits sensibles chez lui. Lorsque l’on passe la tondeuse, dans le sens du poil d’abord, les poils sont soulevés, puis aspirés et coupés simultanément. Aucune douleur pour le chien et un mouvement enfantin à réaliser. Les poils filent ensuite par le tuyau, vers le réservoir de deux litres que nous avons dû vider 5 fois pendant la tonte de Junior.

Un réservoir qu’il faut penser à vider fréquemment afin que les poils ne viennent pas bloquer la sortie d’aspiration. Notre bilan est sans conteste très positif puisque nous avons gagné 3 h 30 min sur une seule tonte, sans stress et sans que des poils se retrouvent disséminés dans la maison ou sur nos vêtements. Pour Truffe, le husky de Sibérie de passage à notre domicile, il a testé la brosse de nettoyage pour les poils morts. Comme pour Junior, le bruit ne l’a aucunement effrayé et le réservoir s’est assez vite rempli de poils attrapés par la brosse. Au final, on a un chien qui a adoré être brossé et qui a retrouvé un poil soyeux et doux. Enfin, nous avons aussi testé la brosse de nettoyage sur trois autres individus canins : Idann, Lugo et Loki, trois braques à poils courts qui adorent les gants de brossage à picots.

Sur les trois, seul Loki a craint le bruit et n’a pas apprécié le brossage, peureux de nature. Les deux autres, Idann et Lugo n’ont pas bougé, se laissant brosser avec plaisir, sans aucune méfiance par rapport au bruit ni à l’appareil en lui-même. Leur seul regret étant que nous n’ayons pas continué le brossage. Avant de réaliser ce test proposé par Neakasa, nous ne pensions pas qu’une tondeuse de la sorte existait et nous n’avons pas cru réellement en son efficacité notamment. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, car nous avons vraiment été conquis par sa simplicité d’utilisation et par son efficacité. Allez, on vous avoue que nous l’avons essayé sur des cheveux humains, avant de la tester sur nos animaux : cela fonctionne aussi, mais les sabots ne sont pas adaptés aux coupes très courtes !

Notre test : les points faibles de la P2 Pro

Les points faibles de la tondeuse P2 Pro n’en sont pas réellement, car nous n’avons pas grand-chose à lui reprocher. Cependant, nous aurions aimé qu’elle dispose de roulettes pour pouvoir la déplacer autour du chien. Le petit support pour les outils ne tient pas très bien et a tendance à se déclipser lorsqu’il est transporté. Une dernière chose, le filtre supplémentaire se pose dans le réservoir, mais n’est pas « fixe ». Nous aurions apprécié trouver un support qui lui permettrait de rester fixé au couvercle. La tondeuse P2 PRO coûte 179,99 €, mais en incluant le code promo, MORE1500, vous bénéficierez d’une réduction de 10 %. Un vrai bon plan et une rentabilité en six mois pour une tonte de chien à poils longs.

