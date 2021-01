Nous avons testé la crème personnalisable et écologique ABBI par Apoticare !

Lors des fêtes de fin d’année, avec les potentiels excès alimentaires, les endroits enfumés, votre peau a besoin de régénération. Début décembre, nous avons pu recevoir un concept assez révolutionnaire qui consiste en une crème visage, unique dans sa composition.

En effet, habituellement tous les pots de crème sont les mêmes et celle-ci n’est pas forcément adaptée à votre peau. ABBI est un concept développé par des pharmaciens et vendu en pharmacie d’ailleurs. Grâce à une photo de votre visage démaquillé, et en fonction de vos souhaits du moment, la crème est fabriquée sur mesure… A votre mesure ! Explications.

ABBI c’est quoi ?

ABBI c’est d’abord une « crème technologique ». Mais également une crème écologique ! Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n’est pas à vous de vous adapter au produit. Mais le produit qui s’adapte à vous ! Le concept répond à tous les enjeux écologiques et s’engage à refuser :

BHT (butylhydroxytoluene)

Tous composants classés ou suspectés « perturbateurs endocriniens » de manière générale dont : BHA (butylated hydroxyanisole, ou butylhydroxyanisole), les parabens, le phenoxyethanol, les phtalates, les alkylphenols, les ethers de glycol, les filtres uv chimiques, le resorcinol, le triclosan.

Toutes les silicones de manière générale : methicone, dimethicone, cyclopentasiloxane, cyclotetrasiloxane, cyclomethicone et tout dérivéde siloxane

Les huiles minérales et hydrocarbures de synthèse

Le titanium dioxyde

Les allergènes à éviter : alpha-isomethyl ionone, amyl cinnamal, amylcinnamyl alcohol, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, benzylsalicylate, butylphenyl methy.

ABBI comment ça marche ?

Il suffit de vous rendre en pharmacie partenaire ou sur l’application Web dédiée. Grâce à un miroir connecté en pharmacie ou à votre smartphone sur l’appli, un diagnostic peau est établi. Une fois le diagnostic effectué, mais également vos besoins identifiés, la crème est fabriquée… Sur mesure et dans un flacon unique, gravé à votre prénom. Les 7 thématiques de votre soin sont les suivantes : rides, sensibilité, rugosité, boutons, taches pigmentaires, brillance et éclat. L’application identifiera elle-même les besoins de votre peau.

Les produits de base d’ABBI

Caviar et acide hyaluronique : Cette base permet d’atténuer les rides et ridules et se destine donc aux peaux matures.

: Cette base permet d’atténuer les rides et ridules et se destine donc aux peaux matures. Cellules Souches et Multi Protections : La base est parfaite pour les peaux des fumeurs ou des citadins exposés à la pollution ambiante.

: La base est parfaite pour les peaux des fumeurs ou des citadins exposés à la pollution ambiante. Sélénium et Vitamine C : Ces deux éléments s’attaquent aux taches pigmentaires du visage grâce à leurs vertus éclaircissantes. Elles protègent la peau du vieillissement cutané.

: Ces deux éléments s’attaquent aux taches pigmentaires du visage grâce à leurs vertus éclaircissantes. Elles protègent la peau du vieillissement cutané. Miel et Karité : Grâce au miel et karité, la peau reçoit une dose intense d’hydratation ! Ils adoucissent la peau et leurs effets cicatrisants atténuent les marques d’acné par exemple.

: Grâce au miel et karité, la peau reçoit une dose intense d’hydratation ! Ils adoucissent la peau et leurs effets cicatrisants atténuent les marques d’acné par exemple. Arnica et Niacinamide : Cette base est proposée lorsque la peau est détectée comme grasse. Particulièrement conseillés aux peaux jeunes, ces deux actifs combattent l’inflammation et les imperfections.

: Cette base est proposée lorsque la peau est détectée comme grasse. Particulièrement conseillés aux peaux jeunes, ces deux actifs combattent l’inflammation et les imperfections. Baume Aloe Vera : L’Aloe Vera possède de nombreuses vertus et notamment celui d’hydrater la peau avant la nuit ! Réparateur et nourrissant, l’aloé vera détendra votre peau au maximum.

Une fois la peau scannée, ABBI ajoutera à votre base, trois principes actifs parmi les 22 dont la société dispose. Pour créer votre crème visage UNIQUE et réellement adaptée à vos besoins du moment. L’intelligence artificielle de l’application déterminera les 3 actifs essentiels à votre « potion magique » en imaginant des synergies parfaites.

Combien ça coûte ?

Pour réaliser votre crème ABBI, il faut vous rendre sur Apoticare.fr, vous démaquillez et scanner votre visage. Une fois le scan effectué, il suffit de consulter les résultats. ABBI scanne les rides, les boutons, la sensibilité, l’éclat et l’hydratation… En fonction de votre âge et des résultats, la crème adéquate vous est proposée. Vous choisissez ensuite votre base préférée parmi les 6 proposées. Votre crème est créée et deux produits vous sont offerts pour compléter la routine quotidienne. La routine soin coûte 69€ avec les 3 produits. Compte tenu de la qualité des produits proposés et de leur efficacité, c’est un prix tout à fait raisonnable quand on voit le prix de certains crèmes anti-âge !

Ce que nous avons pensé de la crème ABBI ?

Nous avons créé notre crème pour la peau d’une adolescente de 19 ans, souvent confrontée à la pollution ambiante. Notre choix s’est donc porté sur la base Cellules Souches et Multi protections. Qui dit peau jeune, dit peau à problème, c’est donc sur l’hydratation, les boutons et les ridules que nous avons optés en renfort. Après 3 semaines d’utilisation, la peau est plus éclatante, plus élastique aussi, et surtout les petits boutons disgracieux se font beaucoup moins présents. Le plus gros avantage de la crème ABBI étant qu’elle est parfaitement adaptée à la peau… Et comme elle est personnelle, personne ne peut vous la piquer !

Une crème unique et efficace Prix Efficacité Respect de l'environnement Pour une fois, ce n'est pas votre visage qui doit s'adapter à la crème de soin, mais la crème qui s'adapte à vos besoins ! User Rating: Be the first one !