Nous avons testé l’aspirateur laveur OSOTEK H200

Depuis qu’ils ont fait leur apparition sur le marché, nous avons dit adieu à notre vieil aspirateur traineau et à notre serpillère. Gain de temps, économie d’eau grâce aux aspirateurs balais qui aspirent et lavent simultanément vos sols. Les modèles disponibles sont nombreux et il est parfois difficile de faire un choix. Nous avons eu la possibilité de tester le dernier-né de la marque OSOTEK, le H200, aspirateur sec et humide 4 en 1. Un aspirateur sans fil, léger et fonctionnel qui permet d’aspirer, de laver et de sécher votre sol en un seul et même mouvement. Plutôt destiné aux sols durs, type carrelage, rien ne lui résiste et il s’est fait une place dans notre maison. Découvrez notre test, en toute objectivité.

Présentation de l’aspirateur OSOTEK H 200

Les points forts de cet aspirateur sont nombreux. Le premier étant de n’avoir plus qu’un seul appareil pour aspirer, laver et sécher nos sols. Il se définit comme un aspirateur 4 en 1 qui aspire, se déplace, lave et sèche en un clin d’œil. Tâches sèches, humides, tenaces ou collantes, aucune ne lui résiste. Du côté de la batterie, il se dote d’un modèle de 4 000 mAh, capable d’être autonome pendant 35 min, soit la possibilité de nettoyer environ 200 mètres carrés en une fois, avec la fonction lavage incluse. Une fois votre lavage de sol terminé, il ne suffit que d’un seul bouton à presser pour qu’il s’autonettoie en quelques secondes. Vous pourrez constater que le réservoir d’eau propre se vide et que l’eau qui ressort du nettoyage est plutôt trouble !

Que faut-il savoir d’autre sur l’aspirateur OSOTEK H200 ?

En plus d’être efficace, celui-ci est intelligent ! En effet, il est capable de détecter la saleté du sol et d’ajuster lui-même sa vitesse d’aspiration via un convertisseur de fréquence. Ainsi, si les sols sont peu sales, il aspirera à faible puissance, tandis qu’il passera en mode « turbo », s’il détecte des sols dégoutants (terre, poussière, céréales renversées, etc.). Il dispose également d’une brosse à rouleau anti-enchevêtrement. Ce qui évite que les cheveux ou les poils d’animaux s’enroulent autour de la brosse, par rapport à une brosse cylindrique. Parfois difficiles à retirer d’une brosse classique, ces résidus filent directement vers le bac à poussières.

La brosse est par ailleurs conçue de manière à pouvoir nettoyer tous les coins et recoins de votre sol, avec une brosse qui nettoie sur trois côtés. Et grâce à la technologie de nettoyage Perfect Range, vous pourrez aussi incliner votre aspirateur à 180°, pour nettoyer sous un escalier ou sous un meuble. Avec ses 11 cm de largeur, il passera sous les chaises, le lit, la table basse ou le buffet du salon !

Déballage et montage

L’aspirateur est livré en pièces détachées dans un imposant carton. On retrouve le fameux aspirateur, un bidon de détergent, une bosse de nettoyage ainsi qu’une base de rangement. On retrouve également une notice (en français) et un guide de démarrage rapide. Tous les éléments sont parfaitement protégés. Pour le montage, vous devrez insérer la brosse de nettoyage dans son guide et l’insérer dans la tête de l’aspirateur. Vous devrez par ailleurs fixer le manche et le range accessoire sur la base. Comptez une dizaine de petites minutes pour le montage complet. Plus une petite heure pour un rechargement complet de la batterie.

Paramétrage

Une fois monté, l’aspirateur est d’ores et déjà fonctionnel. De plus, vous pouvez le paramétrer pour qu’il énonce des messages (vocaux) en français. Pour cela, maintenez juste le bouton au dos de l’aspirateur pendant cinq secondes et faites défiler les langues par de courtes pressions. La voix est parfaitement audible et dans un français parfait.

Par ailleurs, vous devrez également remplir le bac d’eau propre positionné sur la face avant de l’aspirateur.

Prise en main

Le poids de l’aspirateur est un peu lourd de prime abord, mais celui-ci se fait vite oublier grâce à sa fonction autotractée. Le bouton positionné sur la poignée permet de passer sur l’un des trois modes disponibles (auto, absorption d’eau et turbo). L’aspirateur est étonnement silencieux. Il aspire et lave efficacement tous les sols durs de la maison tels que le carrelage, le ciment ciré et même le parquet. La poignée ergonomique est très bien pensée et permet de manipuler confortablement l’appareil. La fonction “flexible” permet, quant à elle, de faire pivoter l’aspirateur à 180°. Ce qui est très commode pour accéder aux endroits difficiles d’accès tel un dessous de canapé ou de meuble.

Les caractéristiques techniques de l’aspirateur OSOTEK H200

Marque : OSOTEK

Type : Aspirateur sec et humide

Modèle : H200

Couleur : Gris

Aspirateur : 8Kpa

Puissance nominale : 200 W

Puissance d’aspiration maximale : 16AW

Tension nominale : 21,6 V

Temps de charge : 4 h

Capacité de la batterie : 4 000 m Ah

Temps de travail : 35 min

Bruit : ≤80dBA

Type d’affichage : LED

Voix : Oui

Détection intelligente de la saleté : oui

Type de réservoir : séparation solide liquide

Capacité du réservoir d’eau propre : 750 ml

Capacité du réservoir d’eaux usées : 640 ml

Type de brosse à rouleau : brosse pour plancher sur chenilles

Séchage : Non

Le contenu du carton

Aspirateur sec et humide OSOTEK H200

Une brosse de nettoyage du réservoir d’eau

Un filtre remplaçable (installé dans la machine)

Une solution de nettoyage

Un câble d’alimentation

Un compartiment de stockage

Un rouleau de brosse (installé dans la machine)

Un chargement de stockage Support

Un manuel d’utilisation

Conclusion

L’aspirateur OSOTEK H200 est un excellent produit. Il aspire et lave les sols en un seul passage et ça, c’est très agréable (malgré son poids de 6 kg, réservoir rempli). Il est silencieux et très maniable grâce à sa poignée ovale. Les boutons sur la poignée sont rapidement accessibles et la batterie suffit pour couvrir un logement de 50-80 m². L’aspirateur est actuellement proposé à 499,00 € sur Amazon. À partir du 25 mars, l’aspirateur sera proposé à 399 € (Avec le code de réduction de 15 %) sur Amazon. Un tarif très correct pour ce type d’appareil.

Les points forts

Un appareil 4 en 1

Une aspiration et un lavage efficace

Silencieux

Un design moderne

Une base de rangement et d’accessoire

Un éclairage LED de la brosse

Des messages vocaux en francais

Les moins

Un peu lourd

OSOTEK H200 Aspirateur Laveur sans Fil Puissance d'aspiration Efficacité du lavage Design Poids Prise en main Volume sonore Rapport Qualité/Prix User Rating: 4.6 ( 1 votes)