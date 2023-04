Nous avons testé l’aspirateur laveur sans fil JONR XQ02E, voici notre avis sur ce produit

Nettoyer, balayer, astiquer, vous connaissez la chanson, et ce n’est pas ce qu’il y a de plus agréable à faire. Se coller à la corvée du nettoyage des sols peut vite devenir un calvaire lorsque l’on possède des animaux. C’est aussi le cas avec des enfants ou adolescents qui n’épargnent rien à vos pauvres sols. Las de devoir passer l’aspirateur, puis la serpillière chaque jour ou presque, nous avons pu tester l’aspirateur laveur sans fil de la marque JONR. Un aspirateur puissant et performant à un prix tout à fait raisonnable, qui aspire et lave de manière intelligente. Voici notre retour d’expérience.

L’aspirateur laveur sans fil JONR

Grâce à un design plutôt bien pensé, il s’intègre partout. Avec une puissante aspiration de 12 000 Pa, rien ne lui résiste en matière de poussière, que ce soit sur les sols durs, les linoléums ou encore sur le parquet. Cette même puissance d’aspiration lui permet aussi de nettoyer les taches tenaces ou collantes, comme celles laissées par de la confiture au sol par exemple. Il aspire aussi les liquides, grâce à son bac à réserve d’eau. Avec sa brosse à rouleau, il peut aussi aller sur les bords et nettoie parfaitement la jonction entre le carrelage et les plinthes par exemple. Le sol est propre en totalité, et ce, en quelques minutes.

Un aspirateur intelligent et multifonction

Avec l’aspirateur sans fil intelligent JONR, vous aspirez et essuyez avec un seul appareil. Exit le balai, le seau et la serpillière, il s’occupe de tout. Son intelligence réside dans le fait qu’il peut détecter la teneur de la saleté, si celle-ci est sèche ou humide. En fonction de ce qu’il détecte, il ajuste automatiquement sa puissance d’aspiration. Il en est de même pour le débit d’eau lorsqu’il lave. Grâce au contrôle intelligent du débit d’eau, le sol est sec en quelques minutes seulement après son passage. L’intelligence de cet aspirateur se révèle également à travers sa fonction autonettoyante.

Ainsi, en appuyant simplement sur un bouton, le nettoyage automatique se déclenche et rince le rouleau de la brosse, ainsi que les tuyaux. Avec lui, les odeurs d’humidité n’existent pas et la brosse est toujours prête à repartir pour un tour de salon ! Le nettoyage est intelligent lui aussi, grâce à un affichage LED, qui permet de vérifier la quantité d’eau dans le réservoir, le niveau de la batterie ainsi que le niveau de saleté. Si le niveau d’eau venait à être inférieur au nécessaire de fonctionnement, une alarme se déclencherait sur l’écran afin que vous puissiez l’ajuster. Un rapport qualité/prix intéressant pour cet aspirateur, léger à utiliser et absolument performant.

Déballage et design

L’aspirateur JONR est livré dans un gros et beau carton. Chaque composant est protégé individuellement. On retrouve dans le carton la pièce maîtresse de l’aspirateur dans laquelle il faudra insérer le manche. On observe également une station de rangement, une brosse de rechange et un filtre de rechange, ainsi qu’un petit flacon de détergent. Ce dernier est par ailleurs livré avec une brosse d’entretien ainsi qu’une notice. L’aspirateur arbore un design relativement classique. Il dispose d’un réservoir à eau propre au dos, ainsi qu’un réservoir à poussière et à eaux usées à l’avant. Se trouvant dans la moyenne, son poids (4,4 kg) est très correct. Par ailleurs, il est également pourvu d’une poignée ergonomique. Les matériaux semblent de bonne facture et résistants.

Montage et prise en main

Comptez une dizaine de petites minutes pour le montage de l’aspirateur. Il suffit d’insérer le manche, de retirer les protections et le tour est joué. Pensez aussi à remplir le bac d’eau propre pour profiter de sa fonction lavante. L’aspirateur énonce des messages vocaux. Pour changer la langue, il suffit de presser le bouton dédié à cet effet et de sélectionner la langue désirée. L’aspirateur dispose de trois modes d’aspiration : un mode sec, un second pour le lavage humide et un troisième mode « turbo » pour le nettoyage en profondeur.

Ces derniers se sélectionnent directement sur la poignée via son bouton dédié. La puissance d’aspiration est très correcte, le matériel aspire l’intégralité des poussières et des poils d’animaux. Le mode lavage est également excellent : la brosse est efficace et permet de passer au plus près des plinthes. Au niveau de l’autonomie, l’aspirateur tient ses promesses avec une durée de batterie d’environ 30 min, ce qui est très correcte.

Les caractéristiques techniques de l’aspirateur JONR

Puissance d’aspiration : 12 000 Pa.

Moteur sans balai : 220 W.

Autonomie : 35 min.

Temps de charge rapide : 4 h.

Sans fil.

Écran LED intelligent.

Batterie : 4 400 mAh.

Modes de nettoyage : 3.

Livré avec solution de nettoyage, brosse à rouleau, support de charge, filtre HEPA, panier de rangement, chargeur, notice en Francais.

Conclusion

L’aspirateur laveur JONR XQ02E est un produit d’un excellent rapport qualité prix. Il aspire et lave parfaitement les sols en deux passages pour les endroits les plus sales. Il est maniable, peu lourd, mais peut-être légèrement plus bruyant que la moyenne, mais cela n’est pas rédhibitoire. Quant au prix, il avoisine les 300 €, ce qui est également très correcte pour un aspirateur de ce type.

Les plus

Efficace en aspiration et lavage.

Une autonomie dans la moyenne.

Maniable.

Autonettoyant.

Un excellent rapport qualité /prix.

Les moins

Un design peu original.

Légèrement bruyant.

L’aspirateur laveur intelligent sans fil est vendu 215 € sur Amazon, au lieu de 299 € (en promo de 20 % plus un code de réduction de 10 % supplémentaire), en livraison Prime et payable en quatre fois sans frais. Pour bénéficier de ce tarif, vous devez ajouter le code : JONRXQ0230. Et ce sera assurément une bonne affaire si vous envisagez un ménage de printemps. Finis les corvées ménagères et le gaspillage d’eau, cet aspirateur JONR pourrait s’imposer à vous et faire partie de votre quotidien.