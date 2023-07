Nous avons testé le casque EKSA H16, petit prix, mais performances excellentes !

Vous avez besoin de concentration pour travailler, mais votre poste de travail se trouve dans le salon ? Si telle est votre situation, vous devez travailler avec la télévision en fond sonore, ou les passages incessants de vos enfants. Le télétravail a bouleversé nos quotidiens, et désormais le travail se fait à la maison, avec les moyens du bord, nous n’avons pas tous la possibilité de consacrer une pièce de la maison au travail. Lors d’une visioconférence, vous vous isolez donc dans une chambre, ou même sur votre terrasse quand la météo vous le permet. Pour cela, vous devez forcément vous équiper d’un casque audio, qui vous permettra de converser avec vos interlocuteurs, dans un confort maximal. Nous avons testé le casque Bluetooth sans fil EKSAtelecom H16, vendu à prix mini sur Aliexpress, puisqu’il bénéficie actuellement d’une réduction de 56 % avec un prix affiché à 52,59 €* au lieu de 111,83 €. Voici sa présentation et notre retour d’expérience.

Présentation du casque Bluetooth sans fil EKSAtelecom H16

Le casque Bluetooth sans fil EKSAtelecom H16 est un casque polyvalent conçu pour offrir une expérience d’écoute exceptionnelle et un confort optimal. Que vous l’utilisiez pour votre téléphone mobile, votre bureau ou vos études, ce casque de musique haut de gamme vous promet une qualité sonore supérieure et une liberté sans fil ! Il se dote d’écouteurs scellés en mousse à mémoire qui offrent une isolation sonore avancée, vous permettant de vous immerger pleinement dans votre visioconférence sans être dérangé par les bruits extérieurs. Avec un diamètre d’attaque de 40 mm et une gamme d’impédance allant jusqu’à 32 Ω, ces écouteurs garantissent une reproduction sonore claire, dynamique et puissante. La distorsion harmonique totale est maintenue à seulement 1 %, ce qui garantit une qualité audio exceptionnelle, avec des basses profondes, des médiums équilibrés et d’aigus cristallins. Le casque EKSAtelecom H16 est doté de la technologie Bluetooth 5.2, offrant une connexion sans fil rapide, stable et efficace. La portée maximale sans fil atteint jusqu’à 15 mètres, vous permettant de vous déplacer librement tout en restant connecté à votre appareil source. De plus, il est compatible avec une large gamme d’appareils, tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs.

Que faut-il savoir de plus sur le casque EKSAtelecom H16 ?

Il se dote d’une puissante batterie intégrée de 400 mAh / 3,7 V qui vous offre une autonomie exceptionnelle, avec jusqu’à 55 heures de lecture de musique continue à un volume de 70 %. Vous pouvez profiter de votre musique préférée pendant de longues périodes sans avoir à vous soucier de recharger fréquemment le casque. De plus, le temps de charge est d’environ deux heures, vous permettant de revenir rapidement à votre expérience d’écoute. Côté microphone, il s’équipe d’un petit microphone intégré et amovible, mais il ne peut pas être désolidarisé du casque. Il vous permet de passer des appels téléphoniques en mains libres et de profiter des fonctionnalités d’assistant vocal, y compris Apple Siri.

Les commandes de volume et de lecture sont facilement accessibles via les boutons de commande intégrés sur les écouteurs, vous offrant un contrôle complet de votre expérience d’écoute. Le casque EKSAtelecom H16 est livré avec un émetteur Bluetooth USB, ce qui facilite la connexion à vos appareils compatibles. Il est également doté de fonctionnalités pratiques telles que la suppression active du bruit, un contrôle de volume intuitif et une compatibilité avec les codecs AAC et SBC pour une qualité audio optimale. Enfin, avec son design moderne et élégant, le casque Bluetooth sans fil EKSAtelecom H16 est à la fois esthétique et fonctionnel. Il vous permet de vous déplacer librement tout en profitant d’une qualité audio supérieure, vous offrant une expérience d’écoute immersive et agréable à tout moment.

Ce que nous avons aimé avec le casque sans fil Bluetooth 5.2 EKSA H16

Notons dans un premier temps l’effort réalisé sur le design de l’emballage et du casque. À réception, nous avons été séduits par le carton d’emballage, soigné, parfaitement solide pour le transport. Concernant la mise en marche, elle est enfantine, puisqu’il suffit de la connecter en Bluetooth à votre ordinateur, smartphone ou télévision pour profiter d’un son clair est sans aucun souffle. Les écouteurs EKSA sont également très confortables à porter. La mousse est douce et offre un confort parfait même sur un temps d’écoute assez long. Nous l’avons porté pendant 3 heures durant et n’avons ressenti aucun inconfort. Soulignons aussi la présence d’une mousse sur le haut du casque, qui le rend encore plus confortable, au niveau du haut de la tête.

Pour le recharger, c’est aussi très rapide, même si nous ne sommes pas parvenus à la décharger complètement au vu de sa grande autonomie de 55 heures. Nous avons apprécié la fonction main libre, qui nous permet, par exemple, de nous faire un café rapidement pendant une visioconférence, sans perdre le fil de la conversation. Le casque a par ailleurs été testé dans les transports en commun, et le retour est excellent : bonne isolation des bruits extérieurs, parfaite compréhension de son interlocuteur, pas de coupure. En somme, une bonne option pour celles et ceux qui travaillent aussi dans les transports, ou qui aiment écouter de la musique confortablement.

Ce que nous n’avons pas apprécié avec le casque sans fil Bluetooth 5.2 EKSA H16

Dans l’ensemble, les écouteurs sans fil Bluetooth 5.2 EKSA offrent une expérience audio exceptionnelle, un ajustement confortable, une connectivité fiable et une autonomie de batterie impressionnante. Nous regrettons peut-être que le microphone ne soit pas détachable, car il n’est pas utile pour écouter de la musique. Un autre bémol concerne la taille des écouteurs.

Certes, ils offrent un son exceptionnel, mais ils n’englobent pas la totalité de l’oreille, uniquement le centre. Ce n’est peut-être qu’une question d’opinion personnelle, mais nous préférons un casque qui recouvre la totalité de l’oreille. En conclusion, nous sommes satisfaits du casque sans fil Bluetooth 5.2 EKSA H16, avec un rapport qualité prix indéniable. Un dernier petit point négatif : aucune poche livrée avec le casque, et il n’est pas pliable, il faut donc, soit le garder sur le cou lorsqu’il n’est pas utilisé, soit le ranger dans un sac, néanmoins il prend un peu de place ! Le casque est disponible sur le site officiel (79,99 $), AliExpress (52,59 €) et Amazon (en rupture de stock)

*Les prix ont été relevés le 15 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

EKSAtelecom H16 Rapport qualité prix Facilité de transport (non pliable) Qualité du son Pour écouter de la musique, ou assister à une visioconférence, il est parfait ! Besoin d'un casque audio Bluetooth performant mais pas trop cher ? Optez pour le modèle EKSA H16, vous devriez apprécier ses nombreuses qualités. User Rating: 4.25 ( 1 votes)