Nous avons testé le Casque Gaming EKSA 900 Pro 7.1 Virtual Sound

En fin d’année dernière deux consoles phares sont arrivées sur le marché : la PS5 de Sony avec, il faut l’avouer, un peu de mal à satisfaire tout le monde et la X BOX séries X de Microsoft. A Noël, ils ont été nombreux à recevoir ces consoles sous le sapin.

Mais lorsque l’on joue beaucoup, il faut également un casque gaming au top et ce, pour deux raisons. La première étant pour profiter pleinement des actions de jeu et des sensations que procurent le son et la seconde pour pouvoir jouer sans que toute la maison profite des bagarres ou course-poursuites ! Nous avons testé le casque d’une nouvelle marque EKSA, le casque E900 Pro 7.1 Virtual Surrond. Présentation

Caractéristiques Techniques :

Le son Virtuel Surrond 7.1 offre une expérience de jeu totalement immersive. Il se révèle parfait pour les jeux comme Spider Man Miles Morales, jeu sur lequel nous l’avons testé. Le système 7.1 n’est pas disponible sur console, uniquement sur PC via la prise USB. Pourtant le son rendu sur console est excellent. Il est compatible avec la PS5 à condition que la manette dispose d’une entrée jack de 3.5mm.

Le design ergonomique du casque assure un confort maximal même après plusieurs heures de jeu. Les coussins d’oreilles sont de haute qualité, en cuir soyeux, ce qui donne immédiatement une sensation de confort lorsqu’on le porte.

Grâce aux deux câbles fournis avec le casque (Jack 3.5mm et USB) il est possible de le brancher sur n’importe quel appareil. Le micro est détachable, ce qui permet de ne pas être gêner si on l’utilise pour une partie en solo.

Les haut-parleurs 50 mm offrent une clarté sonore incroyable, très peu de distorsion, ainsi, tous les détails peuvent être entendus.

Le contrôle du volume se fait de manière intuitive sur l’une des oreillettes, il est possible de couper le micro ou de régler le volume directement depuis le casque.

Le casque Gamer 7.1 E900 Pro, comme tous les autres appareils de la marque a subi de nombreux tests avant la mise en vente. Il dispose d’un retour gratuit sous 30 jours et d’une garantie du constructeur de 2 ans.

Contenu du Carton :

Le casque Gamer 7.1 E900 Pro

Une pochette de rangement

Une notice d’utilisation

Câbles : 3.5 mm Splitter / Micro / USB / Audio 3.5 mm

Ce que nous avons pensé du Casque EKSA E900 Pro 7.1 Virtual Surrond :

Nous avons utilisé ce casque sur PS5, sur la télévision, sur PC et sur tablette Huawei. Quel que soit le support utilisé, le rendu est parfait avec un petit plus sur PC puisque le son est en 7.1. Cependant, la différence est minime et jouer avec ce casque sur les oreilles est un vrai plaisir. Il est hyper léger et ne pèse ni sur la tête ni sur les oreilles. Parfaitement adaptable à chaque morphologie, il peut convenir à tout le monde. Le son est parfait, sans souffle ni altération des bruits de fonds ou des attaques inopinées dans un jeu.

Le son ne sature jamais même en poussant un peu les décibels. Un casque vraiment intéressant pour son prix (36.99€ sur Amazon). Le prix est assez dérisoire par rapport au rendu qu’il apporte. Nous apprécions particulièrement son design original . Mais également, le fait que l’on puisse couper le micro grâce à simple bouton et même l’enlever si on ne l’utilise pas ! Nous regrettons seulement que le casque ne soit pas pliable, en effet les oreillettes sont fixes, il prend donc un peu plus de place que les casques pliants.

