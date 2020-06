Nous avons testé le nettoyeur compact Aquajet de YardForce

A la recherche d’un nouvel outil pratique et maniable pour nettoyer votre terrasse ou votre voiture ? Comme beaucoup, nous possédons un nettoyeur haute pression qui demande de la force musculaire pour le transporter… Mais également une arrivée d’eau, une prise électrique et bien souvent une rallonge.

Nous avons pu tester le nettoyeur portable Yard Force Aquajet pour réaliser de petits travaux de nettoyage… Nous avons été surpris par la facilité d’utilisation et l’efficacité de ce nettoyeur qui se transporte partout… Si tant est qu’il y ait un point d’eau à proximité… Un prix dérisoire pour un nettoyage au top et sans fil !

A réception, le carton contient :

L’Aquajet est livré avec des accessoires tels qu’une lance, une buse 3 en 1 réglable, une brosse, un réservoir à détergeant, un tuyau de 6m, un chargeur, une batterie Li-Ion 20V avec affichage digital, un sac de rangement, un seau. Yard Force est une marque d’outillages de jardin motorisés reconnue mondialement pour son côté innovant.

Présentation du YardForce Aquajet :

Compact et portable, il s’emporte partout et permet d’atteindre des endroits inaccessibles avec un nettoyeur classique. Peu encombrant et léger, il se manipule aisément. Doté d’une batterie Li-Ion 20V 2.5 Ah, le pourcentage de charge s’affiche sur la batterie.

Il dispose d’une poignée rotative qui permet de choisir un outil droit pour les grandes surfaces ou en angle pour les surfaces plus difficiles à atteindre. Il est possible de choisir entre trois jets différents : pulvérisation douce pour un arrosage par exemple, basse pression, pour un nettoyage délicat ou Turbo pour un jet puissant en spirale. Deux modes disponibles : normal ou éco, ce qui permet d’économiser la batterie et d’utiliser moins d’eau. L’Aquajet délivre une pression maximale de 22 Bars et un débit maximum de 270l/h.

Ce que nous avons pensé du YardForce Aquajet :

La prise en main est plus que simple mis à part le changement de jet sur la buse… Neuve, elle est un peu compliquée à tourner sur elle-même et il faut, avouons-le, un peu de poigne pour parvenir à la tourner. Une fois ce petit souci résolu, il suffit de plonger le tuyau dans le seau rempli d’eau et de le brancher sur le nettoyeur… Nous l’avons utilisé pendant plus d’une heure pour nettoyer une terrasse et nous avons été étonnés du résultat. Pour nettoyer la terre laissée par la pluie, et les joints d’un carrelage par exemple, il est parfait. Même si le manuel d’utilisation est fort bien fait, il n’est finalement pas très utile tant l’Aquajet est intuitif !

Nous lui avons trouvé deux utilisations concrètes :

Le nettoyage de la terrasse plus facile qu’avec un appareil branché et tout aussi efficace grâce au jet turbo.

Le nettoyage d’une machine de chantier, directement sur le chantier, sans accès d’eau à proximité. Le seau rempli d’eau et le petit réservoir de produit dégraissant permet le nettoyage rapide d’une machine de chantier avant que celle-ci ne vienne salir les routes.

Il va probablement se révéler très utile en camping pour débarrasser la voiture du pollen des pins des Landes… C’est toujours compliqué de pouvoir nettoyer son véhicule avec un accès à l’eau situé à plusieurs centaines de mètres.

Pour 110.40€ en ce moment (au lieu de 149.99€) nous avons découvert un produit accessible et vraiment efficace pour les nettoyages rapides. Il ne remplace évidemment pas un nettoyeur haute pression classique mais telle n’est pas sa fonction première. En revanche, il se rend vite indispensable pour les nettoyages situés loin d’une arrivée d’eau ou d’une prise électrique… Nous sommes convaincus par les performances du YardForce Aquajet !