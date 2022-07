Nous avons testé le robot aspirateur autonome Yeedi Vac 2 Pro

Combien sommes-nous à trouver que le temps passe de plus en plus vite ? Les 24h d’une journée ne suffisent plus à la plupart d’entre nous; nous sommes obligés d’en venir à rogner notre temps de sommeil si l’on veut espérer se dégager un moment pour soi. Travail, ménage, repas (de qualité si possible !), sport, vie sociale… Et si l’on a des enfants, alors là, c’est encore une autre histoire ! Et nous sommes tous à la recherche d’un moyen à notre disposition pour nous faire gagner du temps. Il est l’heure de vous parler de ce petit aspirateur très utile, qui ne vous fera peut-être pas un ménage absolument parfait, mais qui vous donnera tout de même un sacré coup de pouce !

Le Yeedi Vac 2 Pro en quelques lignes

Ce petit aspirateur connecté est proposé par le groupe Ecovacs, qui n’en est pas à son premier modèle. Ce robot intelligent nécessite l’installation d’une application pour démontrer tout son potentiel (même s’il peut fonctionner sans connexion, de façon plus “instinctive”). Cette installation ne prend que quelques minutes, mais la cartographie “initiale” de l’ensemble de votre surface par l’aspirateur peut sembler laborieuse… Equipé d’une caméra et de capteurs, il se baladera tranquillement sur vos sols et tapis dans le but de vous faciliter la vie. Assez large, mais avec une hauteur qui lui permet de passer sous pas mal de meubles, il a besoin de son espace, surtout s’il a sa propre petite station de vidange… D’ailleurs, si vous vous en équipez, attention aux personnes cardiaques: la première vidange est surprenante !

Capable de reconnaitre vos tapis, il cartographie votre intérieur et semble distinguer les meubles des obstacles, comme les rideaux ou jouets pour enfants… Là, Marcus (car oui, vous pouvez renommer votre nouvel ami directement dans l’application) se trompe parfois, peut heurter certains obstacles comme s’il ne les voyait pas. On ne lui en veut pas, car ce que l’on s’est dit en le recevant et en voyant sa forme parfaitement ronde, c’est que les angles allaient être compliqués pour lui. Que nenni : grâce à une brosse rotative installée sur le coté, et une force d’aspiration des plus respectables, il laisse les plaintes et recoins parfaitement propres !

L’application

Elle vous sera absolument indispensable pour réaliser que ces nouvelles technologies nous veulent du bien ! Avec 4 modes d’aspiration, dont un “silencieux”, et 3 débits d’eau, Marcus nous a été d’une grande aide. Même si bien sûr, il ne faut pas s’attendre à voir votre sol lessivé comme si vous l’aviez fait vous-même ! Vous pouvez modifier la langue du robot, contrôler le volume de sa voix, lui ordonner d’aller se recharger, mais aussi programmer votre compagnon pour qu’il procède à son petit nettoyage lorsque vous vous absentez. D’ailleurs, il existe même un mode “ne pas déranger”, pour être sûr que Marcus ne reprenne pas son nettoyage puissance maximale à 3h du matin, une fois sa charge de 5h42 terminée ! Vous pouvez également décider des pièces qu’il doit aspirer ou non, et dans quel ordre.

L’application est très facile à utiliser, et vous y trouverez encore d’autres paramètres vous permettant de mieux communiquer avec votre petit robot.

A noter qu’une mise à jour du robot est prévue pour août – elle intégrera l’option cartographie multi étage qui n’est actuellement pas disponible.

Des performances honorables

Avec un sac à poussière de 2,5L de capacité, un réservoir d’au de 180 mL, une autonomie variable selon les modes (mais très impressionnante en silencieux), et sa petite taille, le Yeedi Vac 2 Pro – Marcus – a su se montrer convaincant. C’est évident, cette petite machine n’effectue pas le travail aussi bien qu’un humain pourrait le faire. Il a quelques difficultés à retrouver sa station de charge, et on est souvent obligé de l’y déposer à la main pour lui éviter de tourner pendant plusieurs minutes…

Il demande un peu d’attention, notamment sur la cartographie, mais c’est un véritable allié à portée de clic, lorsque l’on est déjà submergé par les choses à faire. D’ailleurs, “l’angoisse” de l’entretien des appareils ménagers est résolu avec ce petit robot: non seulement l’application vous tient au courant de l’état des différentes parties de l’aspirateur, avec leur durée de vie restante estimée, mais vous avez en plus la possibilité de commander directement les pièces qu’il vous faut. Aucune excuse pour ne pas prendre soin de son Marcus, et le garder le plus longtemps possible !

Les plus

Grande précision d’aspiration même dans les recoins difficiles d’accès;

Application intuitive très facile d’utilisation;

Autonomie impressionnante, surtout en mode “silencieux”.

Les moins

A parfois du mal à retrouver sa station;

Cartographie laborieuse.

Où trouver votre Yeedi Vac 2 Pro

Vous pouvez le commander sur différents sites de distribution, comme la Fnac ou Darty au prix de 449,99€, mais il est en promotion jusqu’au 17 juillet au pris de 349,99€, exclusivement sur Amazon. Pour bénéficier de ces 100€ de réduction, il suffit de cocher la petite case “coupon” avant de finaliser votre commande.