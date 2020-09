Soundcore Infini Pro Dolby Atmos : une barre de son qui propose une expérience audio optimale à moins de 200€

Un bon film à la télé c’est encore mieux lorsque le son est de première qualité ! Il existe aujourd’hui sur le marché de nombreux gadgets et équipements pour ça, dont certains qui sortent du lot. La barre de son intégrée Infini Pro Dolby Atmos d’Anker, par exemple, propose une expérience audio inédite.

Un son qui vous transporte !

Nous avons affaire à une barre de son tout-en-un qui propose aux utilisateurs de découvrir une technologie de son surround complètement inédite. La technologie Dolby Atmos se démarque en effet par une grande qualité audio immersive : l’équipement high-tech propose un son parfaitement clair, riche et d’une grande profondeur qui peut aller jusqu’à 105 dB. Il s’agit d’un « son cinématique » qui remplit toute la pièce et vous immerge complètement, vous transportant ainsi en plein cœur de l’action.

Pour ce faire, la technologie Dolby Atmos est accompagnée par deux subwoofers, des haut-parleurs ainsi que des tweeters intégrés qui sont complétés par deux ports bass-reflex. La barre de son embarque également la technologie exclusive BassUp qui délivre des fréquences basses intenses.

Crédit photo : M.B / Neozone

Trois choix d’expérience optimisée

La barre de son intégrée Soundcore Infini Pro propose trois choix de modes pour une meilleure expérience audio. En fonction de ce que vous regardez à la télé, vous pourrez ainsi choisir entre :

Le mode film pour une soirée cinéma inoubliable. Ce mode propose en effet des basses plus profondes et une clarté de dialogues plus accrue pour une expérience immersive.

pour une soirée cinéma inoubliable. Ce mode propose en effet des basses plus profondes et une clarté de dialogues plus accrue pour une expérience immersive. Le mode musique dont les aigus sont plus intensifiés afin d’apporter plus de profondeur et une tridimensionnalité incroyable aux morceaux de musique diffusés via la barre de son.

dont les aigus sont plus intensifiés afin d’apporter plus de profondeur et une tridimensionnalité incroyable aux morceaux de musique diffusés via la barre de son. Enfin, le mode voix est spécialement pensé pour les infos et émissions TV. Il se caractérise par des voix plus claires et un niveau de volume augmenté par rapport aux deux autres modes.

Crédit photo : M.B / Neozone

Plusieurs fonctionnalités pratiques

En plus de proposer une excellente qualité audio, la barre de son intégrée Infini Pro embarque également de nombreuses autres fonctionnalités pratiques : le gadget prend notamment en charge le HDR 4K et le Dolby Vision, avec transmission directe sur les postes TV 4K. Elle est d’ailleurs compatible avec les téléviseurs Samsung, Sony, LG ou encore Vizio. À noter que le son à 360 ° est surtout meilleur avec les films qui sont en Dolby Atmos natifs.

Crédit photo : M.B / Neozone

Pratique, la barre de son Anker permet de choisir entre plusieurs options de source audio : vous pourrez vous connecter via HDMI, HDMI ARC, câble optique, câble AUX, mais aussi via Bluetooth 5.0. Une fois l’appareil connecté via câble HDMI, il est possible de régler le volume de la barre de son avec la télécommande du poste TV. La connectivité Bluetooth permet, quant à elle, d’utiliser la barre de son pour diffuser les podcasts et morceaux de musique contenus dans un Smartphone. À cela s’ajoute l’application Soundcore qui permet de passer d’un mode sonore à l’autre, mais aussi de choisir une source d’entrée et régler le volume depuis votre téléphone portable.

Qualité du son

En ce qui concerne le son, après un test réussi des écouteurs Soundcore Liberty 2 avec un son impressionnant, on observe une qualité de son très soignée avec un régulateur de basse super puissant à faire trembler les murs. Les trois mode présent permettent une expérience plus riche et mettent en valeur la voix, la musique ou le dolby atmos Surround Sound pour les films. En mode TV le son des voix est mise en valeur avec le son en arrière plan moins prononcé.

Crédit photo : M.B / Neozone

Pour le mode cinéma, les deux subwoofers et la technologie Bassup envoie du son dans toute la pièce, avec une qualité home-cinéma doublée avec la possibilité de réglé les basses pour une meilleur immersion. Enfin le mode musique avec une connection Bluetooth 5.0 n’est pas en reste, outre une connectivité immédiate avec votre smartphone, vous aurez la surprise d’un son puissant et riche, des basses aux aiguës la qualité est supérieur aux barrer de son habituelles. Attention le son Dolby Atmos est uniquement disponible en mode HDMI IN et OUT, prise en charge Pass-Through 4K en Dolby Vision uniquement pour les TV équipés du système.

Fiche technique

Entrée : 100-240V~50/60 Hz 0.5 A

Sortie Audio : Avant G/D : 30W x 2 canaux / Caisson de basses 60 W

Décodeur : Dolby Digital / Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos

Connecteur d’entrée : HDMI IN x 1 / TV IN (OPT) x 1 / AUX IN (3.5 mm stéréo mini) x 1

Connecteur de sortie : HDMI OUT x 1

Bluetooth : Version 5.0

Taille du produit : 930 x 120 x 61 mm / 36.6 * 4.7 * 2.4 pouces

Taille avec support : 930 x 135 x 63 mm / 36.6 * 5.3 * 2.5 pouces

Poids : 3.3 Kg / 116 oz

Prix

Vous trouverez le Soundcore Infini Pro en promo sur Amazon au prix de 186,99 € TTC, un excellent rapport qualité prix.

Barre de son intégrée 2.1 Soundcore Infini Pro avec Dolby Atmos - Barre de son 120W avec subwoofers intégrés, son surround TV avec Pass-Through 4K HDR, arc HDMI, streaming audio Bluetooth 5.0 Dolby AtmosⓇ : la technologie de son surround la plus avancée au monde, qui reproduit un son émouvant et époustouflant tout autour de vous.

Conclusion

Pour conclure, une barre de son tout en un qui permet un son 360 ° Dolby Atmos d’excellente qualité, plusieurs options de connection sources qui s’adapte à toutes les utilisations notamment le cinéma, la musique mais également console de jeux et TV. La puissance de la technologie Bassup ajoute vraiment de la profondeur au son et permet d’intensifier son expérience. L’ Infiniti Pro de Anker est vendu avec son support mural avec un rapport qualité prix extrêmement attractif. Enfin, le petit point à relever serait la taille du produit qui est assez imposant mais qui permet tout de même d’intégrer les deux subwoofers, les haut-parleurs ainsi que des tweeters afin d’obtenir un son de très bonne qualité.

Article rédigé par Merieme et Alexia Domoina

