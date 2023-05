Test et prise en main du couteau multifonction Leatherman CHARGE®+ TTI

Combien sommes-nous à partir à la recherche d’un tournevis pour réparer une chaise, d’une pince multiple pour nettoyer un mousseur de robinet ou d’un couteau pour ouvrir un colis ? Ces petits outils, que ce soit à la maison ou en camping, ont la fâcheuse tendance à se planquer un peu n’importe où. Il est parfois plus long de trouver l’outil que de réparer la petite panne ! Imaginez alors un outil multifonction, comme ceux que possédaient nos anciens, qui pourrait pallier toutes vos urgences. Cet outil, c’est la marque américaine qui le propose avec le CHARGE®+ TTI, un outil multifonctions réunissant 19 outils différents. Une caisse à outils qui se glisse dans la poche. Nous avons pu le tester et voici notre retour d’expérience.

Leatherman, c’est qui ?

Leatherman est une marque américaine qui fabrique des outils multifonctions de haute qualité. Fondée en 1983 par Tim Leatherman, un ingénieur mécanique, la marque est devenue célèbre pour son premier produit, le Leatherman PST (Pocket Survival Tool). Cet outil est rapidement devenu un classique pour les amateurs de plein air, les militaires et les travailleurs manuels. Depuis, la marque a développé une large gamme d’outils multifonctions, y compris des couteaux, des pinces, des tournevis, des scies, des limes et d’autres outils pratiques, tous conçus pour être robustes, fiables et fonctionnels.

Les produits Leatherman sont connus pour leur qualité et leur durabilité, et sont souvent considérés comme les meilleurs outils multifonctions du marché. En 2023, Leatherman lance son nouvel outil multifonction, le CHARGE®+ TTI, un outil qui réunit 19 fonctionnalités. Il viendra en complément du bracelet de la même marque, mon Skeletool KBX (couteau de poche) ; et surtout remplacer mon très (très) vieux modèle Super Tool (plus de 30 ans).

L’outil Leatherman CHARGE®+ TTI en détail

Le Leatherman Charge TTI est un outil multifonction haut de gamme de la marque Leatherman. Il est doté d’un corps en acier inoxydable et propose 19 outils différents à découvrir juste après la présentation. Le Charge TTI a la particularité de se doter de lames interchangeables. Ce qui signifie que vous pourrez facilement remplacer la lame, si elle est usée ou endommagée, plutôt que de devoir remplacer tout l’outil.

Le TTI dispose également de poignées en titane pour plus de durabilité et de légèreté. Grâce au système de verrouillage complet, vous pouvez verrouiller tous les outils de manière sécurisée, sans risque de voir le couteau se refermer par exemple. L’outil multifonction dispose aussi d’un anneau qui permet de fixer l’outil de manière sécurisée. Il se dote par ailleurs d’un clip de poche remplaçable et d’un anneau de cordon à ouverture rapide.

Tous les outils inclus dans le Leatherman CHARGE®+ TTI

Comme vous allez le constater, la caisse à outils classique ne vous sera plus nécessaire, si vous disposez de cette ingénieuse invention. Voici les 19 outils qui composent le dernier modèle de la gamme :

Pince à bec effilé

Pince standard

Pince coupe fils remplaçable haut de gamme

Pince coupe câble remplaçable haut de gamme

Pince à sertir électrique

Dénudeur de fils électriques

Couteau S30V

Couteau dentelé en acier inoxydable 420 H C

Scie

Ciseaux à ressorts

Crochet coupant

Règle de 19 cm

Ouvre-boîte

Décapsuleur

Lime à bois/métal

Lime diamantée

Prise pour embouts larges

Prise pour petits embouts

Tournevis moyen

Les spécifications techniques :

Poids : 252 g

Longueur fermée : 10 cm

Longueur de l’outil ouvert : 15,87 cm

Longueur de la lame principale : 7,37 cm

Largeur : 3 cm

Épaisseur globale : 1,9 cm

Il comprend également un kit de 7 embouts partiels

Matériaux : Acier inoxydable 420 H C, S30V®, Titane

Conclusion

Passer du Leatherman Super Tool (vieux de 30 ans) au Leatherman CHARGE®+ TTI, c’est comme voyager dans le futur. Le dernier modèle de la marque est léger et très innovant sur de nombreux aspects comme le système de blocage de lame ou encore le côté modulaire de l’outil. Les finitions sont parfaites, fidèles à la réputation de la marque. Un accessoire indispensable pour les professionnels (merci papa de me l’avoir recommandé, il y a des années), mais également pour les bricoleurs et les amateurs de camping. La quantité d’outils différents est vraiment impressionnante.

Les plus

Les nombreux outils

La qualité des finitions

La pochette de rangement

Le clip de ceinture (détachable)

Le système de remplacement des lames

Les moins

Je cherche encore…

Le Leatherman CHARGE®+ TTI est vendu au prix de 249 €, la fête des Mères et la fête des Pères approchent, c’est peut-être le cadeau idéal ? Eh oui, car le bricolage et les outils multifonctions ne sont pas forcément réservés aux hommes. L’esthétique de cet outil fait de lui un outil unisexe qui se glisse aussi dans un sac à main !

Leatherman CHARGE®+ TTI Design Poids Fonctionnalité Rapport Qualité / Prix Parfait ! Passer du Leatherman Super Tool (vieux de 30 ans) au Leatherman CHARGE®+ TTI, c'est comme voyager dans le futur. Le dernier modèle de la marque est léger et très innovant sur de nombreux aspects comme le système de blocage de lame ou encore le côté modulaire de l'outil. Les finitions sont parfaites, fidèle à la réputation de la marque. Un accessoire indispensable pour les professionnels (merci papa de me l'avoir recommandé il y a des années), mais également pour les bricoleurs et les amateurs de camping. La quantité d'outils différents est vraiment impressionnante. User Rating: 4.2 ( 1 votes)