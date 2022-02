Radio One, nous avons testé le nouveau radio réveil de Teufel 

Il est temps d’en finir avec les pannes d’oreiller ! Ce qu’il vous faut c’est un super radio réveil pour vous prévenir lorsqu’il faut décoller du lit ! On vous propose de découvrir notre test complet du nouveau radio réveil de la marque Teufel. Baptisé « Radio One », le gadget se veut aussi bien pratique que fonctionnel. Ça vous intéresse ? Voyons voir ce qu’il en est vraiment !

Structure et qualité de son

Avant toute chose, voici tout ce qu’il faut retenir sur les caractéristiques du Radio One de Teufel. Nous avons affaire à un radio réveil Bluetooth DAB/FM dont le look est simple, mais tout en élégance. Le gadget promet plusieurs fonctionnalités pratiques pour vous aider à vous réveiller à l’heure et commencer votre journée dans la joie et la bonne humeur ! Pour ce faire, le Radio One embarque un haut-parleur puissant avec deux larges bandes en aluminium. L’ensemble est soutenu par une membrane passive, avec en bonus, la technologie Dynamore qui est propre à Teufel. Toute la structure a été spécialement pensée pour garantir une très bonne qualité de son et donc pour vous réveiller sans vous écorcher les oreilles.

Mode d’emploi du Radio One

Avec le Radio One, tout a été pensé pour vous faciliter la vie. Le mode d’emploi se veut simple, l’appareil n’embarque en effet que quelques touches pour une commande intuitive et sans prise de tête : une touche multifonction, la touche Bluetooth, mais aussi la minuterie, deux réveils séparés et sans oublier la radio FM et DAB+. Grâce à l’écran d’affichage, manipuler le radio réveil dans le noir ne devrait pas être un problème. Il est possible de régler l’intensité de l’éclairage selon vos besoins. Enfin pour ce qui est du prix, le Radio One est disponible en vente sur le site officiel de Teufel au prix de 169,99 euros ou sur Amazon. Vous avez le choix entre le modèle noir ou gris clair.

Quid des fonctionnalités ?

Peu importe la luminosité que vous choisissez, l’écran d’affichage du Radio One est patenté et dimmable, lui permettant ainsi d’offrir une bonne lisibilité de l’horloge en toutes circonstances. Sinon, le radio réveil offre la possibilité de programmer selon deux échéances différentes : ainsi, peu importe le mode que vous choisissez (une fois, journalier, hebdomadaire ou encore week-end), il est possible de régler la minuterie de 15 à 90 minutes. Pour ce qui est des sonneries de réveil, Teufel vous propose quatre tonalités différentes made in Berlin ! Ou alors vous pouvez tout simplement opter pour votre station de radio favorite. Ou mieux encore : vous pouvez connecter votre Smartphone à la radio via Bluetooth ou l’entrée Jack pour streamer votre propre musique et l’utiliser comme sonnerie de réveil personnalisée ! Enfin, en cas d’urgence, il est possible de recharger votre téléphone sur le radio réveil via le port USB !

Les plus

Une très bonne qualité audio

Un design sympa

Les moins

Non connecté

Un prix un peu élevé

Un radio réveil sympa et design avec une qualité audio très correcte. On regrettera l'absence d'application dédiée pour un appairage avec un Smartphone, et un tarif un peu élevé.