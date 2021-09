Pourquoi et comment acheter des abonnés Instagram ?

Depuis quelques années, Instagram est devenu la plateforme sur laquelle il faut se faire une place pour tenter de percer dans le monde des influenceurs. Lorsque l’on ouvre une page Instagram, et même en invitant de nombreux amis, il est difficile d’atteindre une communauté suffisamment importante pour décrocher des partenariats. De plus en plus de marques signent des contrats avec des influenceurs, à condition qu’ils aient une communauté suffisamment étoffée sur le réseau social.

Pour augmenter son nombre de followers, il existe désormais une manière d’augmenter sa communauté. Cette technique consiste en l’achat de followers. Mais il ne s’agit pas de faire n’importe quoi. On vous explique l’intérêt de cette pratique, mais également comment faire pour acheter de vrais followers.

Pourquoi acheter des followers sur Instagram ?

On pourrait se dire que les followers viendront forcément si le contenu est intéressant ou si l’on publie fréquemment. C’est en partie vrai, mais lorsque l’on démarre une activité d’influenceurs, mieux vaut que les followers arrivent rapidement. L’un des moyens les plus rapides est d’acheter des abonnés. En effet, un compte Instagram, YouTube ou Facebook sera jugé par la qualité de son contenu évidemment, mais aussi par le nombre de followers qui le suit.

Les réseaux sociaux actuels permettent le partage instantané de nombreuses photos ou vidéos. Plus la communauté est nombreuse, plus l’impact sera retentissant. Réunir des milliers d’abonnés en quelques mois est bien sûr possible, mais dans la plupart des cas, cela ne suffit pas. Augmenter sa communauté en payant un service est donc désormais tout à fait possible, et légal !

Les followers achetés donneront de la crédibilité à votre page. Tous ceux qui découvriront votre page par hasard pourront constater que vous avez déjà de nombreux fans et en déduiront que votre popularité est bonne, qu’ils peuvent vous faire confiance, mais également qu’ils peuvent vous acheter un produit.

Il vous restera quand même à gérer vos abonnés pour engranger encore plus de vues, de like ou de partage. Le Graal est d’apparaître dans les favoris d’autres influenceurs qui pourront s’intéresser à votre compte. Cet onglet est lié à vos centres d’intérêt, donc à ceux de vos followers et à ceux des influenceurs. Ce sont donc des ventes plus importantes à venir.

Comment bien acheter ses abonnés Instagram ?

Acheter des abonnés peut être très utile pour démarrer votre activité. Le bouche à oreilles et/ou les partages feront ensuite grimper votre nombre de followers. Il faudra cependant veiller à choisir des followers utiles, c’est-à-dire de passer par un site fiable pour acheter des abonnés Instagram qui sélectionnera pour vous, une vraie communauté de profils actifs. L’achat de followers est recommandé dans les domaines de la mode, de la beauté, du sport ou des voyages. Cela peut également être utile si vous êtes un artiste (peintre, musicien, écrivain), car c’est peut-être par ce biais que vous intéresserez une maison de disque ou d’édition.

Pour se faire une place au soleil des réseaux sociaux, il ne suffit pas d’acheter 50 000 abonnés inactifs. Ils ne vous serviront à rien pour accroître votre popularité, d’où l’intérêt de passer par un site spécialisé qui ne vous vendra pas des comptes factices ou créés pour l’occasion. De plus, il faudra vérifier que votre offre propose le remplacement des comptes supprimés, un gage de qualité et de sécurité pour votre compte. Rien de plus néfaste que des followers qui fondent comme neige au soleil.

Comment choisir son achat de followers ?

Si vous avez décidé d’acheter des followers pour lancer votre activité, vous aurez alors plusieurs options possibles. Vous pourrez acheter votre communauté en une seule fois, par exemple 25 000 followers d’un coup. Mais vous pourrez aussi acheter petit à petit des abonnés, en fonction de vos finances bien sûr, mais également de votre nombre d’abonnés « naturels ».

Certains sites proposent également un abonnement mensuel, qui vous permettra de faire grossir votre communauté « en douceur », à raison de 1000 à 5000 abonnés par mois. Cette option vous apporte une communauté qui gonflera au fil du temps et qui appuiera le sérieux de votre compte ou de votre page. Il est enfin possible d’acheter une base de followers, puis de choisir un abonnement mensuel et des followers qui viendront s’ajouter chaque mois à votre nombre d’abonnés.

Les sites sérieux cibleront vos abonnés en fonction de leurs centres d’intérêt. Si vous développez une page beauté, vous aurez donc des followers intéressés par ce domaine. Idem si vous développez une page destinée à un public masculin, les sites d’achat cibleront plutôt des comptes d’hommes que de femmes ou d’enfants.

Combien coûte l’achat d’abonnés Instagram ?

Il va falloir être prudent devant des tarifs trop attractifs qui signifieraient probablement l’achat de comptes fictifs. Ces comptes disparaîtront au fur et à mesure et vous amèneront donc à payer à nouveau pour en obtenir de nouveaux. Qui plus est, les marques scrutent les réseaux sociaux et s’apercevront rapidement que vos abonnés ne sont que de faux comptes.

L’achat d’environ 1000 followers en une seule fois coûte concrètement moins de 15 € pour un tarif raisonnable. Pour se démarquer de la concurrence et acheter 10 000 abonnés en une seule fois, il faudra tabler autour de 90 €. Si vraiment vous tenez immédiatement à une communauté de plus de 20 000 followers, c’est à hauteur de 200 € qu’il faudra investir.

Les sites d’achats de followers proposent également des abonnements mensuels de followers. Pour moins de 10 € chaque mois, vous verrez 1000 nouveaux followers arriver tous les 30 jours. Il n’y a pas vraiment de règles établies, tout dépend du propriétaire de la page Instagram, s’il préfère une grosse communauté immédiatement ou s’il préfère que celle-ci s’étoffe avec le temps.

Est-ce légal d’acheter des followers sur Instagram ?

Acheter des followers en France est tout à fait légal. Aucune loi n’interdit de payer pour faire grossir sa communauté. Même si cela peut ressembler à un secret de polichinelle, il est plutôt conseillé de ne pas crier à vos abonnés naturels, que vous avez opté pour l’achat de followers. Ce n’est pas interdit non plus, mais cette pratique encore peu connue n’a pas très bonne réputation auprès des vrais fans.

L’achat de followers est aujourd’hui une stratégie de marketing comme une autre et ne choque plus les marques. Elles savent parfaitement que cette pratique existe et se forge une idée aussi sur le contenu. Vous pouvez avoir 25 000 followers, si votre contenu n’est pas optimal, vous aurez peu de chances d’être repéré. L’achat de followers vous donne une meilleure popularité, mais ne fera pas votre contenu.

Acheter des abonnés ne veut pas dire avoir une fausse communauté. L’achat de followers va faire office de stimulant pour que vos abonnés naturels augmentent. Faites cependant très attention à des prix trop attractifs, ils cachent souvent de faux comptes. Veillez également à faire vos achats de followers sur des sites spécialisés qui sauront vous accompagner tout au long du développement de votre page.

Comment avoir une communauté de followers importante ?

Vous pouvez créer votre compte Instagram et le partager sur vos réseaux sociaux pour engranger des followers. Cette méthode dite « naturelle » est certes nécessaire, mais souvent, elle ne vous permettra pas d’obtenir plusieurs milliers de followers avant un certain temps. Lorsque l’on se lance en auto-entreprise dans le monde des influenceurs, le temps est compté. Il faut une énorme réactivité de votre communauté pour accumuler des likes.

Même si votre photo ou votre vidéo présente un intérêt important, elle sera ainsi noyée dans les algorithmes du réseau. La même vidéo ou photo likée plusieurs milliers de fois aura quant à elle plus de chance d’apparaître dans les fils d’actualités de ceux qui ne vous suivent pas encore.

Pourquoi les marques s’arrachent-elles les influenceurs ?

Il y a quelques années, les marques faisaient confiance aux célébrités pour promouvoir leurs marques. On se souvient tous d’acteurs prônant une charcuterie ou de mannequins, une crème pour la peau. Ces personnalités connues coûtent cependant bien plus cher aux marques que les micro-influenceurs. Les influenceurs mode, beauté, cuisine ou autres sont aussi beaucoup plus suivis que les célébrités. Les marques ont bien compris qu’il valait mieux investir dans une campagne marketing avec des influenceurs ayant pignon sur rue.

En revanche, il semblerait que les marques tablent de plus en plus sur des influenceurs avec une communauté moyenne. C’est là que l’achat de followers doit être utilisé. Pour intéresser les marques en tant que micro-influenceurs, la fourchette de followers se situerait entre 2000 et 50 000 abonnés.

Si les marques s’arrachent ces nouveaux influenceurs, c’est parce qu’ils possèdent en général, une communauté engagée, mais aussi et surtout un contenu authentique et des publications régulières. Pour les marques, mieux vaut conclure des « petits partenariats » avec quelques dizaines d’influenceurs, qu’avec une seule célébrité sur YouTube par exemple. Ils ont ainsi plus de chances de toucher une communauté précise qui s’intéressera vraiment à leurs produits.

Il est donc intéressant de passer par l’achat de followers Instagram. Vous pouvez choisir d’acheter 1000 ou 2000 followers, afin de lancer la machine. Vous aurez alors une base de départ qui partagera vos publications à d’autres abonnés.