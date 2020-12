C’est Noël ! Généatique, l’un des meilleurs logiciels de généalogie vous est offert !

Aujourd’hui c’est Noël, un Noël bien particulier que nous vivons, mais un Noël malgré tout… Les enfants auront des étoiles dans les yeux toute la journée, et les adultes auront peut-être ressenti le besoin d’être en famille… Les repas de Noël sont souvent l’occasion de se rappeler de ceux d’antan, quand les plus anciens étaient encore là pour transmettre leurs savoirs, leurs secrets et souder autour d’eux.

Les générations se reforment mais que reste-t-il des générations passées si ce n’est que quelques photos et des souvenirs ? A moins que vous ne décidiez de vous lancer dans la généalogie, une passion dévorante qui vous fera remonter le temps !

Mais la généalogie ne se fait pas si facilement, il faut un logiciel de recherche avec des connexions vers les archives nationales ou départementales… Il faut également imaginer un arbre, mais avec combien de branches ? Tout dépendra de vos trouvailles ancestrales ! CDIP, un éditeur français de logiciels dans les domaines de la généalogie, de la photo et de la cartographie ancienne va vous aider avec Généatique

Généatique comment ça marche ?

Le logiciel va vous aider à tout faire : rechercher et saisir vos ancêtres, créer votre arbre généalogique, l’imprimer, le partager… Généatique vous facilite le travail par le biais de « fiches » à remplir pour chaque membre de la famille retrouvé. L’arbre étant toujours à l’écran les saisies se font en bas de l’écran mais il est facile de comprendre les liens de parenté au fil des trouvailles.

Vous souhaitez un arbre qui commence par vous ou à l’inverse qui se termine par vous… Pas de souci ascendants ou descendants, ce sont plus de 100 modèles d’arbres qui sont disponibles. Et bien entendu, il est possible de les imprimer ou de les exporter en PDF.

Mais Généatique vous aide également dans vos recherches grâce à une outil qui vous indique où et vers quelle période rechercher ! Il vous assiste également dans la fusion de branches ou de personnes. L’accès aux archives départementales ou communales se fait directement via Généatique ! Un gain de temps énorme ! Enfin, sur chaque fiche, il est possible d’y associer une photo, un acte ou une vidéo pour illustrer votre arbre. Nous avons interviewé de François LEREBOURG CEO de CDIP et créateur de Généatique.

Q : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je m’appelle François Lerebourg et je suis le concepteur du logiciel Généatique et le Président de la maison d’édition CDIP, entreprise familiale qui emploie une vingtaine de personnes à Cergy-Pontoise (95).

Q : Parlez-nous de votre projet :

Généatique 2021 est la nouvelle édition du logiciel de référence en généalogie. Un programme pour Windows (PC) que j’ai créé en 1987 et développé en famille, afin d’ordonner et de structurer les recherches généalogiques, ainsi que d’automatiser le tracé de l’arbre généalogique. A l’approche de 2021, Généatique a beaucoup évolué… Il totalise plus de 30 ans de R&D et a profité d’innombrables évolutions technologiques, la direction reste la même avec l’idée immuable de simplifier la vie des généalogistes. “Généatique 2021” est aujourd’hui bardé de fonctionnalités qui accompagnent activement les généalogistes de tous niveaux, à chaque étape !

De la saisie des fiches de personnes, jusqu’à l’impression de l’arbre généalogique parmi près de 200 modèles… Malgré cette formidable richesse, qui lui confère le statut de “logiciel de référence » dans le monde associatif francophone, nous avons souhaité rendre ce loisir le plus agréable et le plus simple d’accès possible (y compris pour les jeunes !). C’est ainsi que Généatique 2021 dispose d’une prise en main aussi adaptée aux néophytes qu’aux passionnés les plus exigeants. A ce propos, nous lui avons ajouté, il y a quelques années, un “assistant personnel” qui suggère des “pistes” après analyse des premières données que l’utilisateur a entrées dans Généatique.

A l’usage, cela est une aide précieuse, surtout lorsque l’on ne sait pas où chercher… Nous avons aussi “raccordé” Généatique aux archives départementales en ligne (qui sont de vraies mines d’information pour les généalogistes !) et à de nombreuses bases de données pour « scanner » tous les documents sur Internet qui peuvent être intéressants pour la famille. Dans un autre registre, mon équipe et moi avons pu profiter – au fil des années – des formidables progrès technologiques pour permettre notamment la géolocalisation. Pratique pour situer “à 1 mètre près » où était la maison de d’arrière-grand-mère !

Il y a aussi la “carte des migrations” qui permet de suivre les déplacements de la famille à l’échelle mondiale. Et pour tous ceux qui peinent encore à déchiffrer les documents anciens (actes, courriers…), nous avons mis en place l’an dernier des outils d’aide à la “paléographie”. Plus qu’une amélioration, il s’agit d’une première mondiale ! Elle a été très appréciée par notre communauté qui compte des centaines de milliers de passionnés francophones !

Car oui, nous sommes aujourd’hui nombreux à travailler quotidiennement avec mon logiciel (développé dans le garage de la maison familiale). Nous n’’oublions pas nos origines “associatives” et notre entreprise équipe gratuitement toutes les associations de généalogie et les écoles qui souhaitent mettre en place des initiations, ainsi que des formations. Il suffit de nous contacter via “fr@cdip.com” pour être équipé. D’ailleurs, nous constatons que la majorité des associations francophones utilisent ”Généatique” en raison de son accessibilité “grand public” et ses nombreuses spécificités exclusives.

Q : Comment vous est venue cette idée ?

Tout est parti d’un cours d’informatique que mon père et moi donnions à la MJC ( Maison des Jeunes et de la Culture) de Bessancourt (95). Dans les années 84 à 87, notre famille était très investie dans le monde associatif et la transmission de notre passion commune : l’informatique. Le déclenchement de cette belle aventure qui m’occupe toujours pleinement aujourd’hui, fut précisément lorsqu’un de nos élèves nous a demandé s’il était possible de se servir de l’informatique pour faire de la généalogie ?

Dès lors, mes parents Odile et Lucien (tous deux ingénieurs), ainsi que mon frère cadet Philippe (étudiant), m’ont épaulé dans l’étude de ce loisir. Ensemble, nous nous sommes très rapidement pris au jeu ! On assiste à une véritable enquête policière et l’on a l’impression de voyager dans le temps. Chaque indice collecté est une pièce du puzzle qui se met en place et nous permet d’avoir une vision de plus en plus nette. C’est fascinant !

Outre le fait d’aider cet élève avec l’embryon de logiciel développé pour le minitel , j’ai rapidement approfondi cette ébauche pour créer un “vrai” logiciel. C’est ainsi qu’est né Généatique. Les choses se sont ensuite accélérées après l’avoir présenté en 1987 au Congrès national… Dès lors, notre petite association familiale Valdoisienne était dépassée par ce succès et nous avons dû muter en 1992 en société.

Q : Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

La généalogie peut sembler de prime abord un loisir “compliqué” ou réservé aux seniors… Cela a été vrai, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui ! Sachant que nous sommes nombreux à avoir entrepris des recherches sur nos origines, beaucoup peuvent donc être épaulés par un “cousin” (plus ou moins éloigné, que l’on connaît ou non ! mais ayant partagé ses découvertes sur Internet) ou encore rejoindre une association, visant à accompagner les novices dans le cadre de formations.

L’arrivée d’Internet et le développement d’outils informatiques – comme mon logiciel Généatique – ont aussi considérablement simplifié la démarche. Si bien que nous constatons que la généalogie est aujourd’hui un loisir intergénérationnel. Cela s’explique entre autres par la vulgarisation de l’Histoire avec les émissions de TV et radios de Stéphane Bern ou de Franck Ferrand, mais aussi les films, séries et jeux vidéos historiques.

Si bien que fin 2020 toute la famille peut s’y mettre et à son rythme ! A ce propos, mise à part la période actuelle (où les rassemblements sont limités avec la COVID-19), la France compte depuis plusieurs années un grand nombre de “cousinades”, ces fameux évènements familiaux où des centaines de personnes d’une même famille se retrouvent le temps d’une journée : preuve qu’il n’y a pas d’âge pour renouer avec ses racines. En parallèle, nous constatons que certaines écoles françaises utilisent aussi la généalogie (dont Généatique) pour donner le goût de l’Histoire. Bref, savoir d’où l’on vient est un bon moyen pour se connaître soi-même et d’aller de l’avant.

C’est donc une expérience à entreprendre au moins une fois dans sa vie. Certains d’entre nous se contenteront de tracer quelques branches de leur généalogie – à l’occasion d’une naissance ou d’un décès – et d’autres iront au-delà de la Révolution française. Dans tous les cas, c’est un loisir à la portée de tous ! Un bon moyen de s’occuper et de voyager sans sortir de chez soi.

Q : Un mot de la fin pour conclure ?

J’offre à tous les lecteurs de NEOZONE la version complète et sans limite de temps de mon logiciel PC “Généatique 2021 Initiation« . Ce qui leur permettra de se lancer gratuitement dans cette passionnante aventure familiale. Par ailleurs, je vous recommande vivement le site Guide Généalogie qui regroupe de précieux conseils, ainsi que la méthodologie pour bien débuter en généalogie. J’espère ainsi que vous ferez de belles découvertes et apprécierez mon logiciel.

CDIP s’engage également pour la créativité avec un logiciel Studio Scrap dont nous vous parlerons bientôt… Et la généalogie concerne aussi les aînés, CDIP c’est aussi Facilotab, la tablette pour séniors que nous vous avions présenté il y a quelques mois.

Une super offre promotionnelle pour débuter en généalogie :

CDIP vous offre le logiciel de démarrage (15€) en cliquant :

Aucune obligation d’achat ultérieure, aucun engagement, le Généatique offert est un cadeau réel qui vous permettra de débuter dans le domaine généalogique. Attention si vous y prenez goût, c’est probablement l’une des activités les plus chronophages existantes… Mais quel bonheur de retrouver son passé, et parfois d’avoir la surprise d’une descendance dans la noblesse ou le Tiers-Etat ! Comme dirait Maxime Le Forestier, « on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille », mais parfois c’est apaisant de savoir d’où l’on vient vraiment !

Bien entendu si vous deviez vous perfectionnez dans le domaine, Généatique est disponible dans plusieurs éditions :

Généatique Classique avec 500 possibilités d’entrées (35€)

L’édition Classique avec 1500 entrées (85€)

Généatique Prestige avec entrées illimitées (140€)

Toutes les versions offrent les mêmes fonctions au niveau des recherches généalogiques, seul le nombre d’entrées possibles fait fluctuer le prix. Les logiciels sont disponibles en CD ou en version dématérialisée à recevoir directement par mail.

