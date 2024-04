Un Paris-New York en 1h ? Hermeus prépare son avion hypersonique qui volera à Mach 5 (6 174 km/h)

De nombreuses entreprises privées se lancent dans la course à la conception d’un avion hypersonique volant à des vitesses dépassant l’imagination. C’est le cas de la startup américaine Hermeus pour ne citer qu’elle. Fondée en 2018, cette jeune entreprise basée à Atlanta, dans l’État de la Géorgie, travaille depuis quelques années sur un avion de ligne hypersonique dans le cadre du projet Quarterhorse. Un appareil, qui devrait pouvoir voler (dans un avenir plus ou moins proche) à Mach 5 (~6 174 km/h), pour une autonomie de plus de 7 000 km. Un projet pour le moins ambitieux !

Des avions de ligne plus rapides

S’il aboutit, le programme Quarterhorse pourrait donner naissance à un avion de nouvelle génération capable de diviser par cinq la durée des trajets opérés actuellement par des avions de ligne à turboréacteur. Plus tôt dans l’année, Hermeus a annoncé avoir achevé avec succès les premiers essais du prototype « Mk0 » de son appareil. Ce premier test impliquait un modèle non volant qui avait pour objectif de valider tous les principaux sous-systèmes de l’appareil dans un environnement réel. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’entreprise semble vouloir accélérer les choses. En effet, elle vient d’annoncer, via un communiqué de presse, son intention de tester le second prototype surnommé Mk1 dans le courant de l’année.

Des essais limités

Il convient tout de même de souligner que dans le cadre de ce prochain test, l’aéronef ne volera pas encore à des vitesses hypersoniques. Et pour cause, le modèle prévu sera propulsé par un moteur à réaction GE J85 léger (NDLR : un turboréacteur compact et léger mis en service en 1960) qui ne peut générer qu’environ 15,5 kN de poussée. Il est important de préciser que l’entreprise Hermeus développe également son propre moteur. Portant le nom de code Chimera, celui-ci devrait atteindre une puissance digne d’un statoréacteur. Concrètement, les prochains essais, qui se dérouleront à la base aérienne d’Edwards en Californie, tendront à vérifier la capacité de l’engin à effectuer des décollages et des atterrissages à très grande vitesse. D’autres paramètres seront bien sûr évalués.

Une approche unique

Simultanément, Hermeus travaille sur le prototype Mk2 qui sera en mesure de voler à des vitesses supersoniques. La société prévoit effectivement de l’équiper d’un moteur Pratt & Whitney F100, un turboréacteur à double-flux et postcombustion qui devrait lui permettre de voler à Mach 3. « L’aspect le plus unique et le plus important de notre approche du développement d’un avion hypersonique est notre rythme : concevoir, construire et faire voler un avion en moins d’un an, chaque année », a d’ailleurs expliqué AJ Piplica, PDG et cofondateur d’Hermeus.

À noter qu'en plus du projet Quarterhorse, l'entreprise mène un autre programme baptisé Darkhorse. Ce dernier vise à développer un avion hypersonique sans équipage censé avoir des capacités uniques. Plus d'infos : hermeus.com.