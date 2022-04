Un bec imprimé en 3D pour sauver un Calao bicorne atteint d’un cancer

L’impression 3D est de plus en plus utilisée dans de nombreux domaines, que ce soit pour construire des maisons en quelques heures, ou pour fabriquer des choses inutiles comme Matty Benedetto… Mais il est un secteur où l’impression 3D est une innovation primordiale : la médecine ! Aussi étrange que cela puisse paraître, ce procédé se révèle d’une importance capitale dans ce domaine… En effet, désormais, les prothèses de bras ou de jambe peuvent être imprimées en 3D, comme le bras bionique Truelimb par exemple… L’impression 3D permet de réduire les coûts, en comparaison de matériel classique, et donc de s’adresser à de plus nombreux patients… Mais elle s’adapte également bien mieux à la morphologie des patients. La semaine dernière, un calao a même pu être opéré d’un cancer grâce à l’impression 3D ! On vous explique tout.

Le calao atteint d’une tumeur à la tête

Le calao (Buceros bicornis) est un oiseau un peu étrange avec son plumage blanc et noir et son long bec incurvé surmonté d’un casque… Il vit dans les forêts pluviales tropicales d’Asie du Sud-Est. Il ne pèse qu’entre 2 et 3 kilos, ce qui rend toute tumeur difficile à retirer… Au zoo de Tampa en Floride, l’un des pensionnaires souffrait d’une tumeur cancéreuse située à la base de son crâne, qui s’était propagée sur une partie de son bec. La femelle calao, âgée de 25 ans, n’avait que très peu de chance de survie: ces tumeurs sont en effet quasiment toujours fatales à l’oiseau. Mais les vétérinaires voulaient tenter l’impossible !

La prouesse technologique des vétérinaires

Les vétérinaires du zoo ont souhaité tenter le tout pour le tout pour sauver le bel oiseau, et pour la première fois, ils y sont parvenus grâce à l’impression 3D ! L’une des vétérinaires explique que cette tumeur était très difficile à enlever du fait de son positionnement dans la tête de l’oiseau. Ils ont alors essayé de transposer le problème, en imaginant la tumeur dans la tête d’un humain…

“C’était une tumeur très difficile à enlever, en raison de la partie très délicate où elle s’est développée, mais l’équipe d’experts s’est demandé : “Si c’était une personne, que ferions-nous ?”. C’est alors qu’ils ont envisagé l’impression 3D pour tenter de sauver la vie de l’oiseau à tout prix” M. Baker

Pour les vétérinaires, la seule solution de remplacement plausible était l’impression 3D. Ils ont alors retiré la tumeur, puis imprimer une prothèse en 3D pour remplacer la partie ôtée. La prothèse a été imprimée gratuitement par le laboratoire Formlabs, qui travaille beaucoup avec le secteur médical. La prothèse a ensuite été fixée avec des vis dentaires en acrylique et titane. Depuis l’opération, il semblerait que Madame Calao se porte à merveille… L’impression 3D lui a sauvé la vie !