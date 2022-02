TrueLimb : ce bras bionique (imprimé en 3D) est 10 fois moins cher qu’une prothèse robotisée traditionnelle

Connaissez-vous la dernière innovation en matière de prothèse de membres ? Son nom : TrueLimb. Elle nous vient des Etats-Unis et utilise la numérisation 3D afin de procurer un ajustement parfait à la personne qui la porte. L’inventeur de cette prothèse et fondateur de Unlimited Tomorrow, Easton Lachappelle, a conçu un bras bionique ultraléger et personnalisé qui ne coûterait que 7995 $ ! La numérisation 3D permettrait de faire fonctionner ce bras comme un miroir, exactement à l’inverse du bras opposé donc. Une prothèse révolutionnaire qui couterait dix fois moins chère qu’une prothèse classique, vendue autour de 80 000$ ! Présentation de cette invention révolutionnaire.

La genèse de TrueLimb

Easton Lachappelle a 14 ans lorsqu’il visite une exposition sur les sciences dans le Colorado. Lors de cette visite, il rencontre une jeune fille qui porte une prothèse. Celle-ci lui explique que son bras lui a coûté 80 000$ ! Le hasard de la rencontre fait naître un projet dans la tête de l’adolescent : concevoir une prothèse qui ne coûterait pas plus de 1000$. Quelques années plus tard, c’est une rencontre avec Tony Robbins, un coach en développement personnel, qui lui donnera la force de se lancer dans cette aventure. Depuis lors, il consacre sa vie à créer une meilleure technologie prothétique qui resterait abordable au plus grand nombre.

TrueLimb c’est quoi au juste ?

Le bras prothétique TrueLimb est en fait une image miroir du membre opposé et ce, jusqu’au bout des doigts. Grâce à l’impression 3D, ils ont pu créer de nombreuses teintes de peaux, pour coller au mieux à la réalité. Il y a aussi la possibilité de choisir un bras prothétique noir ou argenté. Avec un poids de seulement 1.5 livres (680 grammes), la prothèse bionique est ultralégère. Elle allie une personnalisation optimale et un confort sans précédent.

Une prothèse déjà disponible en ligne

TrueLimb est disponible en précommande sur le site d’Unlimited Tomorrow. Après avoir répondu à quelques questions simples (en anglais), on vous promet “l’expérience d’ajustement la plus pratique que vous n’aurez jamais”. Il faudra ensuite prévoir un rendez-vous avec une équipe clinique… Mais pas d’inquiétude, la visite se fera virtuellement, tranquillement installé dans votre salon. A la suite de ce rendez-vous, un scanner 3D vous sera envoyé pour que vous puissiez réaliser un scan de votre moignon. Ce scan permettra ensuite de créer une prothèse totalement compatible. Vous recevrez ensuite un ensemble test pour évaluer le confort et l’ajustement. Enfin, l’impression 3D de votre bras bionique pourra être réalisée. Le scan servira également à réaliser la « carnation » de votre prothèse.

Quelques fonctionnalités de TrueLimb…

Les articulations des doigts sont indépendantes de la prothèse: elles se déplacent grâce à six poignées adaptatives qui se « moulent » à chaque objet avec lequel vous entrez en contact. 36 capteurs ultra-précis intégrés dans chacune des prises assurent une ouverture à 360°. Le contrôle reste intuitif quelle que soit la localisation de vos muscles. Le bras prothétique va en fait fusionner complètement avec votre morphologie pour en faire un membre « à part entière ». Cette prothèse a moins de 8000€ pourrait être utile à bien des personnes amputées. Nous ne savons pas, en revanche, si elle est accessible depuis la France…