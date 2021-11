Votre chien à (aussi) le droit à un petit cadeau pour Noel

Vous considérez votre chien comme un membre de la famille à part entière comme la plupart des maîtres dignes de ce nom !!! Et vous allez donc lui offrir un petit cadeau pour Noël… Il se trouvera, comme celui des membres de la famille, au pied du sapin et votre chien aura même une petite étiquette à son nom ! Saugrenue cette idée ? Non pas vraiment, nous sommes nombreux à choisir un petit cadeau de Noël à notre chien…

Mais comment choisir le cadeau idéal pour son compagnon à quatre pattes ? Si, de prime abord, nous pensons à un jouet, il faut cependant faire attention à certains jouets qui peuvent être très dangereux pour lui… Découvrez les cinq cadeaux que nous offrirons à nos toutous pour Noël !

Des friandises pour les gourmands

Si vous souhaitez un cadeau éphémère qui fera à coup sûr plaisir à votre chien, optez pour les friandises… Dans toutes les animaleries, vous trouverez à cette période des sachets préparés et décorés avec des friandises alléchantes pour votre toutou… Attention cependant à choisir des friandises qui leur sont destinées. Elles sont élaborées avec des aliments bons pour leur santé… Ce qui n’est évidemment pas le cas des chocolats pour humains ou même des friandises qui nous sont destinées…

Des accessoires pour les frileux

Les balades c’est bien, mais certains chiens sont plus sensibles au froid que d’autres… C’est souvent le cas des petits chiens ! Optez dans ce cas là pour des imperméables pour chiens, ou même des bottes ! Nous n’y pensons pas toujours, mais marcher sur un bitume gelé ou brûlant est une épreuve pour leurs coussinets…

Des jouets pour les petits foufous

Noël pour les enfants, c’est évidemment la période des jouets !!! Et pour les chiens, ce peut être aussi l’occasion de renouveler le stock de jouets… Attention, certains jouets plastiques peuvent être dangereux si le chien les casse puis les avalent… Le plastique n’est pas digeste rappelons le… Préférez des jouets en corde qu’il faudra jeter dès que celle-ci s’effiloche… Ou encore des jouets comme les Kong, qui permettent de cacher des friandises à l’intérieur et d’occuper votre chien pendant vos absences !

Des accessoires pour les promenades

Le site spécialisé Zooplus explique que le harnais ou le collier ont la même utilité, celle d’emmener votre chien en balade, mais également de la maîtriser ou de le protéger du danger. Un collier, attaché au cou du chien sera plutôt destiné aux chiens calmes, qui ne tirent pas trop sur la laisse… Pour les grands chiens, Zooplus recommande plutôt un harnais qui permettra au maître de mieux maîtriser la force de traction du chien.

Mais surtout d’éviter de comprimer son cou et de le blesser. Et hop, une autre idée de cadeau pour votre toutou !! En cherchant bien, vous trouverez des harnais rigolos ou des colliers pailletés du plus bel effet… Attention cependant aux accessoires comme les serre-têtes rênes ou père noël… Un chien n’est pas un jouet et ces accessoires le dérangent plus que ne l’amusent ! Je vous offre 10% de réduction sur votre première commande Zooplus, via ce lien de parrainage :)

Des éléments pour ne jamais le perdre

Si votre chien a tendance à fuguer, vous pouvez optez pour un Weenect Dog, ce traceur qui vous indiquera en temps réel où se trouve votre toutou s’il a pris la poudre d’escampette ! Et si le traceur vous semble trop onéreux, c’est à la médaille Petlink qu’il faudra penser…

Pour 6.90€, cette médaille reliée à la puce électronique de votre chien, dispose d’un QR Code, qui, s’il est flashé par celui qui trouve votre chien, vous préviendra immédiatement qu’il a été retrouvé…. Mais rien ne vous empêche d’ajouter un petit sachet de friandises si vous choisissez ces cadeaux plutôt sécuritaires ! Nos chiens seront gâtés à Noël, comme tous les ans, et vous ? Que prévoyez-vous pour vos animaux de compagnie comme cadeau de Noël ?

Weenect Dogs 2 - Le plus petit collier GPS pour chien au monde SANS LIMITE de DISTANCE - Le traceur GPS fonctionne sans limite de distance. Vous suivez votre chien depuis votre téléphone (iPhone et Android) où qu'il soit en Europe. PromoMeilleure Vente n° 1