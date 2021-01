Electrifiantes ! Voici à quoi pourraient ressembler les chaussures de sport Tesla

On connaît Elon Musk pour ses véhicules Tesla, pour son projet SpaceX aussi ! Qui plus est, il semble très inspirant pour les créateurs du monde entier. Il est vrai que les extravagances du PDG de Tesla ne manquent pas… Sur le site de la marque, on a pu trouver tantôt de la vodka estampillée Tesla ou encore des mini-shorts…

Aucun rapport entre les objets, juste une envie de Musk, qu’il peut allègrement concrétiser aux vues de sa fortune ! Tesla inspire également des designers pour toutes sortes de produits. Dernièrement c’est un ancien de chez Adidas qui imagine des chaussures de sport Tesla…

Hussain Amossawi, ancien designer de l’équipementier allemand a donc imaginé des chaussures de foot Tesla. Elles ne sont pour le moment qu’à l’état de maquette mais peut-être qu’un jour Musk les fabriquera. On peut s’attendre à tout avec cet homme !

Concrètement, si Amossawi a choisi Tesla, ce n’est pas parce que les chaussures sont électriques ! En revanche, elles ont un look électrifiant ! Conçues en tissu électroluminescent, il semblerait que les crampons puissent s’éclairer pour jouer la nuit… Ou frimer sur les grands boulevards au choix ! En courant la nuit il se pourrait que trainées lumineuses s’échappent de vos chaussures !

Ces chaussures ne sont pour le moment qu’un état d’esprit de leur concepteur, mais il faut bien avouer qu’elles sont plutôt sympas. L’avenir nous dira si après la conquête de Mars et les véhicules électriques, Elon Musk compte se lancer dans les équipements sportifs. Il n’y aurait rien d’étonnant, tant il est prompt à tenter de nouvelles expériences !