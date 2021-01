Maison conteneur : découvrez le projet de LOT-EK qui combine 6 conteneurs et offre 178 m² de surface

Dans le monde des tiny-houses, il y a celles en bois, celles en A et celles fabriquées à partir de conteneurs maritimes. C’est le cas de LOT-EK, une maison familiale située à New-York. Sa particularité : combiner six conteneurs maritimes pour en faire une résidence de deux étages, absolument splendide.

Même si les conteneurs maritimes ne paient pas de mine au départ, ils peuvent largement contribuer à une jolie maison peu coûteuse. LOT-EK lance donc le premier prototype baptisé C-Home Hudson et offre 178 m² de surface réunis en six conteneurs. Présentation.

Les avantages d’une maison conteneur

Son prix est avantageux par rapport à une maison classique, il faut en effet compter entre 400 et 1500€ le m² quand une maison classique débute à 1500€ le m².

Elle est naturellement isolante à l’air et à l’eau, qui plus est, la structure métallique permet de limiter le passage des ondes électromagnétiques.

Les fondations ne demandent pas de gros travaux, l’auto-portance des conteneurs et leur robustesse demande juste un peu d’imagination pour les assembler convenablement.

Il faut environ 6 mois pour construire une maison conteneur contre 12 à 14 mois pour une maison classique

Et bien sûr, elle est facilement modulable, il est très facile d’ajouter un conteneur supplémentaire pour en faire une nouvelle pièce !

La structure LOT-EK en détail

Pour ce projet, C-Home combine donc six conteneurs d’expédition qui offrent un salon, une salle à manger et une cuisine au rez-de-chaussée. Au premier étage, deux chambres à coucher qui permettent d’accueillir une famille de 4 personnes par exemple. Les parois des conteneurs ont été remplacées par de larges baies vitrées, offrant de la lumière à tous les étages ! Chacune des deux chambres dispose de sa salle de bain privative, d’un dressing et d’un escalier personnel.

La lumière à l’intérieur ainsi que la ventilation naturelle sont assurées par un vitrage en diagonale. Le toit végétalisé est lui, accessible par un escalier extérieur qui mène aussi à la terrasse ! Une bien jolie réalisation à base de conteneurs, qui deviennent de plus en plus populaire par leur coût réduit et par le style qu’ils dégagent !

Plus d’infos :

Designer : LOT-EK et c-Home

Site officiel : lot-ek.com / c-homeusa.com

Photographies : Aundre Larrow