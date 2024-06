Idées d’aménagements et inspirations pour choisir le carrelage selon le style de déco de la cuisine

Lors de l’aménagement d’une cuisine, les carrelages sont souvent sous-estimés. Pourtant, il ne s’agit pas d’un simple élément esthétique, mais il joue un rôle fondamental dans l’achèvement de la décoration de tout type de cuisine.

Cuisine de style rustique

Parmi les dernières tendances en matière de décoration d’intérieur, on trouve les cuisines de style rustique, qui évoquent la chaleur et rappellent une ambiance authentique et antique. Les carrelages idéaux pour ce type de cuisine sont ceux aux finitions mates et aux couleurs chaudes, qui contribuent à créer une atmosphère chaleureuse. Parmi les matériaux à privilégier, le bois brut, la pierre et le fer forgé donnent de la profondeur à la pièce et la complètent de manière simple et raffinée. Il est également possible de miser sur le grès cérame effet bois, comme les carrelages imitation parquet proposés par Atlas, une marque made in Italy qui propose des solutions élégantes et d’excellente qualité qui allient les caractéristiques esthétiques du bois à la résistance et à la praticité du grès.

Cuisine en style country

Une cuisine de style country est très proche d’une cuisine rustique, mais revisitée dans une tonalité plus chic et avec des détails raffinés. Dans ce cas également, le choix des carreaux est fondamental pour créer une atmosphère fraîche et lumineuse. Il est préférable d’opter pour des carreaux de céramique blancs, éventuellement enrichis de motifs floraux et aux bords arrondis, à combiner avec des éléments en bois massif et en fer dans la cuisine pour obtenir un aspect rustique en même temps que raffiné. Un autre choix intéressant peut être celui des couleurs sombres comme le vert, le bordeaux et le rouge, qui peuvent rendre l’environnement plus intime et chaleureux.

Cuisine de style industriel

Un autre style très en vogue est le style industriel, qui reprend les éléments et l’atmosphère des anciennes usines : lignes épurées et essentielles, câbles visibles, briques et béton. Ces dernières années, ce style a évolué, devenant moins brutal et plus élégant, mais toujours aussi percutant. Les carreaux parfaits pour les cuisines industrielles sont les carrelages en grès cérame qui rappellent le ciment et la pierre naturelle, dans des tons gris et noirs. En effet, le grès est un matériau très minimal qui ne vole pas la vedette aux autres éléments d’ameublement et qui offre une esthétique sobre et moderne. En outre, dans le cas d’un espace ouvert comprenant à la fois la cuisine et le salon, il est possible de choisir des carrelages assortis au sol, de manière à créer un effet de continuité visuelle qui agrandit l’espace et le rend plus harmonieux.

Cuisine de style provençal

La cuisine de style provençal se caractérise par une élégance simple : meubles en bois « blanchi », sols en pierre et palette de couleurs pastel pour les meubles et l’ameublement. Dans une cuisine aussi romantique, les carrelages en céramique ou en terre cuite sont parfaits : ils ont un effet naturel tout en étant très résistants et faciles à nettoyer. Les revêtements en pierre ou en marbre, qui résistent à la fois aux graisses et aux odeurs de cuisine, sont également de bonnes options. Vous pouvez également opter pour des carrelages en grès cérame, qui offrent une excellente durabilité et un large choix de couleurs et de motifs. Toutefois, les couleurs des carrelages doivent refléter celles du reste du mobilier et être très claires, voire neutres, avec des nuances allant du vert sauge au jaune paille.

Cuisine de style nordique

Le style scandinave, ou nordique, est une cuisine minimaliste aux couleurs naturelles et aux contrastes intéressants. Le résultat final est un environnement en bois dans lequel la luminosité et la praticité se mélangent harmonieusement. Des carrelages en grès cérame à effet céramique dans des couleurs neutres, avec des nuances qui s’harmonisent, complètent l’espace. Il est conseillé de privilégier les formes simples, comme les petites mosaïques, pour apporter une touche d’élégance. Vous pouvez choisir différents effets naturels, comme le bois et la pierre, qui favorisent une atmosphère tranquille, typique de ce style de décoration.

Cuisine de style classique et contemporain

Une cuisine aménagée selon les préceptes du style classique-contemporain présente une fusion entre les éléments décoratifs traditionnels et les lignes essentielles du style moderne, en utilisant des matériaux tels que le bois, le marbre ou le grès. Le résultat final est un environnement qui combine le charme du passé avec la fonctionnalité et la sobriété du présent. Et en ce qui concerne les carrelages ? Les couleurs doivent être choisies avec soin pour maintenir l’équilibre entre tradition et modernité, en préférant des tons neutres comme le blanc, le gris et l’ivoire, qui renforcent la luminosité et l’espace de la pièce. Les carreaux peuvent être en grès cérame, en marbre ou en céramique, avec des finitions brillantes ou mates, selon les goûts de chacun.